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وصفة اليوم هي تحضير زيت سحري مضاد لشيخوخة البشرة للحصول على بشرة مشدودة و صافية في أسبوع واحد، إليكي سيدتي كيفية تحضير زيت سحري مكافح للتجاعيد يعمل على شد البشرة وإزالة علامات التقدم في السن، لتحضير هذه الوصفة نحتاج إلى الخيار فهو يعمل على تأخير ظهور علامات الشيخوخة، كما أن الخيار يعالج الانتفاخات و الهالات السوداء تحت العينين، كذلك فالخيار يحسن ملمس البشرة ويرطبها بشكل جيد بالإضافة إلى دوره في إغلاق المسامات الواسعة، نحتاج أيضاً إلى بذور الكتان فهي تحتوي على نسبة عالية من فيتامين ج والذي يحفز إنتاج الكولاجين بالبشرة، كذلك نحتاج إلى فيتامين ه‍ فهو يكافح التجاعيد ويمنع ظهورها. زيت سحري مضاد لشيخوخة البشرة يتكون الزيت من العناصر التالية: ثمرة خيار.

بذور الكتان.

كوب صغير من زيت الزيتون.

بضع قطرات من فيتامين ه‍. شد البشرة و علامات كبر السن خذ ثمرة الخيار وقم بتقطيعها إلى شرائح دائرية رفيعة دون إزالة القشور.

خذ برطمان زجاجي صغير و قم بتعقيم باستخدام الكحول الطبي ثم ضع شرائح الخيار في البرطمان.

يطحن مقدار من بذور الكتان باستعمال مطحنة كهربائية لكي تحصل على مسحوق بذور الكتان.

أضف مقدار ملعقة كبيرة من مسحوق بذور الكتان إلى البرطمان مع إضافة زيت الزيتون. طريقة تحضير الزيت امزج المكونات جيداً في البرطمان ثم قم بإغلاق البرطمان بإحكام واتركيه في مكان جاف ومظلم لمدة 24 ساعة.

قم بتصفية الخليط بعد مرور 24 ساعة باستخدام مصفاة وقطع من القطن لكي تستخرج الزيت فقط.

أضف فيتامين ه‍ إلى الزيت الناتج وامزج جيداً ثم احتفظ بهذا الزيت في جرة صغيرة. طريقة تطبيق الزيت على البشرة ضع هذا الزيت على بشرتك قبل النوم باستخدام القطارة ضعيه على كامل بشرة الوجه والرقبة.

دلك بشرتك جيداً بحركات دائرية حتى تمتص بشرتك الزيت ثم اترك الزيت على بشرتك حتى الصباح.

اغسل بشرتك بالماء الدافئ والغسول الخاص بك وللحصول على أفضل النتائج قم بتطبيق هذا الزيت بشكل يومي.

ستحصل على بشرة مشدودة بدون أي تجاعيد أو خطوط دقيقة من الأسبوع الأول وهذه الوصفة سارية المفعول لمدة شهر. عمر شويل - جدة زيت سحري مضاد لشيخوخة البشرة للحصول على بشرة مشدودة و صافية في أسبوع واحد - ثقفني

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