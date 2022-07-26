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عمر شويل - جدة طريقة عمل مشروب الهوت شوكليت بطرق مختلفة, الهوت شوكليت من أكثر المشروبات الساخنة التي يطلبها الكثير من الأشخاص وهم جالسون في الكافيهات, حيث يعد هذا المشروب من المشروبات اللذيذة التي تمد الجسم بالدفء ومنحه مزيد من الطاقة والحرارة، حيث إن المكون الأساسي في هذا المشروب هو الشوكولاتة أو الكاكاو، ويتم إعداده بعدة طرق مختلفة حتي يستطيع أي فرد أن يختار الطريقة التي تناسبه، وبإمكانك أن تقوم بصنع مشروب الهوت شوكليت في المنزل.

أنواع الهوت شوكليت

هناك الكثير من أنواع الهوت شوكليت التي يمكن أن تقوم بإحضار مكوناتها وصنعها في المنزل, ومن ضمن أنواع الهوت شوكليت.

الهوت شوكليت والبودرة.

الهوت شوكليت بالكريمة.

الهوت شوكليت بالمارشملو.

الهوت شوكليت بالقرفة.

الهوت شوكليت بالنوتيلا.

الهوت شوكليت علي الطريق الفرنسية.

طريقة عمل الهوت شوكليت بالكاكاو والبودرة

المكونات:

سكر بمقدار ربع كوب.

كاكاو خام بمقدار ربع كوب.

حليب بمقدار اربع أكواب.

شكولاته بمقدار نصف كوب.

فانيليا بمقدار نصف ملعقة صغيرة.

خطوات التحضير:

يتم إحضار وعاء صغير ووضع به السكر والكاكاو, ويتم خفقهم جميعاً مع بعض جيداً.

ثم يتم إضافة إلي الخليط السابق كلا من الحليب والشوكولاتة والفانيليا, ثم يتم تقليبهم مع بعض جيداً.

يتم إشعال النار هادئة ووضع عليه الخليط السابق ثم يتم تقليبهم بهدوء حتى تتحققي ذوبان قطع الشكولاتة مع المكونات السابقة.

ثم يتم رفع المكون السابق من علي النار لتحصلي بذلك علي مشروب الهوت شوكليت بالكاكاو والبودرة.

طريقة عمل الهوت شوكليت بالنوتيلا

تعتبر النوتيلا هي أحد مصادر السعادة لأنها تعطي للشخص الذي يتناولها أحساس مختلف عن باقي أطعمة الشكولاتات الموجودة في أي مكان:

المكونات:

كريمة مخفوقه بمقدار نصف كوب.

ملعقة سكر.

عدد اثنين كوب من الحليب.

ربع كيلو جرام من الشكولاتة الخام.

شكولاته نوتيلا بمقدار ثلاث ملاعق.

خطوات التحضير:

بالمكونات السابقة يمكنك أن تقوم بصنع أجمل كوب من الهوت شوكليت بالنوتيلا, وباتباع الخطوات سوف تتمكن من صنع هذا الكوب بطريقة صحيحة ودقيقة: