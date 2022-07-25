كريم الخميرة لتسمين الوجه وتبيض البشرة وإزالة الجلد الميت والتجاعيد نهائيا من أول استعمال 

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كريم الخميرة لتسمين الوجه، من الوصفات السهلة والسريعة والتي من الممكن أن تقوم بعملها كل فتاة تحتاج إلى تصفية بشرته من أي ملوثات و شحوب، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات الآتي ذكرها نتعرف على أبرز الخلطات التي من الممكن أن نقوم بعملها باستخدام الخميرة، والتي تعتبر واحدة من بين أهم المكونات التي تعمل على جعل البشرة نقية وصافية حيث تعد من المقادير التي تحتوي على فيتامين إي والعديد من العناصر الغذائية الأخرى المفيدة لنضارة البشرة، وإليكم أهم خلطات الخميرة للوجه، وطريقة إعدادها الملائمة.
كريم الخميرة لتسمين الوجه
تبيض البشرة بالخميرة له الكثير من المزايا والتي من أبرزها أن تلك المادة الطبيعية متاحة في كل منزل ويسهل تطبيقها على البشرة وتعمل على ترطيب خلايا الجلد وتجديدها مما يزيد من معدل نضارتها كما أن الخميرة تعمل على تغذية خلايا البشرة الداخلية، ومن ثم تكون أفضل الخلطات سهلة وسريعة التطبيق ومكوناتها كالآتي
المكونات
- ملعقة من مكون الخميرة الجافة.
- ملعقة من الفازلين.
- بيضة مخفوقة.
- ملعقة من النشا.
- ملعقة مكون زيت الياسمين.
طريقة التحضير
من الممكن أن يتم تحضير تلك الوصفة من خلال المزج ما بين كل المكونات بعد أن تتم إذابة الفازلين بشكل جيد، وكذلك خفق البيضة حتى تصبح سائلة، وبذلك يتكون لدينا أفضل نوع من الخلطات التي يمكن تطبيقها على الجلد فتعمل على تحقيق الإشراق والنضارة للجلد.
وصفة الخميرة والزبادي لتسمين الوجه
من الممكن تحضير تلك الوصفة من خلال استعمال تلك المكونات القادمة:
- ملعقة خميرة جافة.
- ملعقتان من الزبادي.
- ملعقة من الليمون.
- ملعقة من الدقيق.
- قطرات قليلة مكون زيت النعناع.
- ملعقة جل الصبار.
طريقة التحضير
- لا بد من القيام بتذويب الجل فوق حمام مائي.
- يتم وضع الدقيق مع التقليب ثم إضافة الخميرة وزيت النعناع.
- التحريك المستمر لتفادي تواجد أي تكتل ثم إضافة الزبادي والتقليب المستمر.
- ثم تصبح بعد ذلك الخلطة جاهزة للاستخدام والتطبيق على الجلد من عشر دقائق إلى ربع ساعة ثم غسل البشرة باستعمال الماء الفاتر ونوع غسول طبيعي للبشرة.
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