كيفيه عمل الأرز الأبيض السادة وبالشعيرية فى البيت بكل سهولة

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الأرز الأبيض يمكن تقديمه فى أى وقت وأي مكان، فهو يعتبر من الأساسيات على وجبات الطعام فيمكن تقديمه بجانب السمك أو بجانب البطاطس وأيضا الفراخ، فذلك يرجع إلى الوجبات المقدمة، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل الأرز الأبيض فى البيت بعدة طرق مختلفة. مكونات الأرز الأبيض: 1 كوب الأرز الأبيض غير مطبوخ.

2 كوب ماء.

2 ملعقة صغيرة ملح. طريقة التحضير: نحضر الارز ونضعه فى وعاء وملئه بالماء ونغسله جيدا حتى نتخلص من كل الشوائب المتواجدة فيه ويصبح صافيا تماماً ونظيف. نقوم بإحضار وعاء ووضع الماء حتي تغلي وإضافة الملح، ووضع الأرز المغسول وتقليبه نقوم بتقليل درجة الحرارة ونقوم بتغطيتها وتركه لمدة 20 دقيقة. نقوم بالتحقيق من مستوي الماء إذا تبخر كاملاً بعد 15 دقيقة نقوم برفع الوعاء من على النار وإحضار أطباق تقديم ووضع الأرز. نقوم بوضع ملعقة من الزبدة المذوبة فى الوعاء قبل التقديم نقوم برش قليل من المفروم البقدونس. مكونات أرز أبيض وبني: 5 أكواب أرز مصري.

4 أكواب مرق ساخنة.

1 ملعقة كبيرة سمن.

ورقة غار.

4 ملاعق كبيرة زيت ذرة. طريقة التحضير: نقوم بغسل الأرز جيداً ونقعه في ماء حتي يغير لونها وتقوم بتخلص من كل الشوائب ونقوم بتصفيته من الماء. إحضار وعاء ووضعه على الماء فيه الزيت والسمن، على نار متوسطة نقوم بوضع 3 أكواب أرز لتحميره حتي يغير لونه إلي البني. نقوم بوضع باقي الكمية من الأرز وخلطه جيداً مع باقي المكونات ونقوم إضافة المرقة وورق الغار، وقليل من الملح، وتركه حتي يغلي. نقوم بخفض درجة الحرارة بعد غليان الماء ونقوم بتغطيتها حتي يقوم بتسويته لمدة 20 دقيقة ويمتص الماء. مكونات الأرز بالشعيرية: 300 جرام أرز.

2 حبة بصل مقطع شرائح.

80 جرام شعيرية.

20 جرام زبدة مصفاة أو السمنة.

400 ملليلترا مرق خضروات.

40 جرام صنوبر المحمص.

40 جرام فتسق مقطع إلي قطع كبيرة. طريقة التحضير: إحضار وعاء ووضع الزبدة والبصل على نار متوسطة لمدة 2 دقيقة وقلي البصل حتي يغير لونه ونقوم بوضع الشعيرية على البصل وتقليبه حتي يغير لونه إلي الذهبي. نقوم بوضع الأرز وتقليبه حتي يتغلف بالزبدة وتتبيله بالملح ونقوم بوضع الخضروات وتركه حتي يغلي ونقوم بتقليل درجة الحرارة ونتركه لمدة 20 دقيقة إلي 25 دقيقه حتي تسويته. تقفد الأرز من وقت لآخر للتأكد من مستوي السوائل إحضار أطباق التقديم ووضع الأرز وتزيته بالصنوبر والفستق. مكونات أرز البابريكا: 4 أكواب أرز مطبوخ.

ربع كوب الحم البقري مقدد مقطع ومطبوخ.

واحدة حبه بصل مقطعة لمكعبات.

2 فص ثوم مهروس.

1 ملعقة كبيرة صلصة طماطم

1 ملعقة كبيرة صوص الصويا الخفيفة.

1 ملعقة بابريكا. طريقة التحضير: إحضار وعاء غويط ثم نضيف الزيت ونقوم بوضع البصل وتقليبه جيدا حتي يغير لونه إلي الذهبي نقوم بإضافة الثوم المهروس وتقليبه ووضع صلصة الطماطم وتقليبه. نقوم بتقليب الخليط جيداً ووضع اللحم البقري ووضع البهارات والبابريكا وتقليبه مرة أخرى ونقوم بوضع الأرز المطبوخ وتقليبه على نار عالية ووضع الصويا، وتقليبه حتي يمتص الأرز طعم البابريكا والصويا ونقوم بإحضار طبق التقدم وتقديمه. عمر شويل - جدة كيفيه عمل الأرز الأبيض السادة وبالشعيرية فى البيت بكل سهولة - ثقفني

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