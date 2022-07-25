طريقة عمل شاورما الدجاج السوري بمذاق ألذ من المحلات

شاورما الدجاج السوري ، من الأكلات التي لها مذاق رائع وطعم مختلف وهي من الأكلات التي تقدم على شكل سندويتشات، تقدم مع العديد من الأطباق مثل الثومية والسلطات الخضار وجميع السلطات بمختلف أنواعها، وهي من أبسط الوجبات من حيث المكونات فهي عبارة شرائح من الدجاج تقدم متبله مع مجموعة من البهارات والثوم والليمون وبعض من المكونات الأخرى الإضافية التي تعطى لها مذاق طيب وطعم شهي ولذيذ، تعد من الأكلات المشهورة والمعروفة في جميع البلدان ولكن تختلف طريقة تحضيرها من بلد لبلد من حيث المكونات، ومن خلال هذا المقال سوف تقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل شاورما الدجاج السوري بخطوات سهلة داخل المنزل.

مكونات عمل شاورما الدجاج السوري

تتكون الشاورما من مكونات سهلة وهي كما يلي:ـ

كيلو من صدور الدجاج المخليه.

ليمونة كبيرة مقطعة شرائح رفيعة.

ربع كوب من الخل.

نصف كوب من الزبادي.

نصف كوب من الزيت.

3/4 كوب من الماء.

2 ملعقة كبيرة صويا صوص.

2 ملعقة كبيرة بهارات ماجي.

ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة صغيرة من كلاً من (الهيل والفلفل الأسود والثوم البودر والزنجبيل والكزبرة الجافة والكمون والكاري).

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.

دبس الفليفلة ملعقة كبيرة.

للتقديم

خبز الشاورما.

شرائح من الخيار المخلل.

ثومية.

دبس رمان اختياري.

طريقة التحضير

يتم تحضير شاورما الدجاج السوري بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في طبق صغير نضيف البهارات الملح والفلفل والكمون والزنجبيل والكزبرة الجافة ثم نضيف بهارات ماجي والهيل والفلفل الأسود والكمون والكاري والثوم البودر. ثم نقلب المكونات جيداً مع بعضها البعض ثم نترك الخليط جانباً. نضع في وعاء كبير المواد السائلة الصويا صوص والزبادي والزيت والخل والماء والثوم المهروس ومعجون الطماطم ودبس الفليفلة والليمون بقشره، ثم نقلب المكونات جيداً. نضيف إلي الخليط السائل خليط البهارات السابق، ونقلب المكونات جيداً حتي تتجانس تماماً.

طريقة تجهيز الدجاج