نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الحواوشي بأشهر وأشهي المذاقات المميزة وبطعم المطاعم الكبري في المقال التالي
طريقة عمل الحواوشي بأشهر وأشهي المذاقات الجميع يعلم أن الحواوشي يعد باللحمة المفرومة ولكن في الأونة الأخير قامت جميع المطاعم بالأفتكسات والتغيرات في أعداد الحشوة والبعض قاموا بإضافة مكس الجبن مع الحشوات حيث تعطي له مذاق مختلف ومميز. يتواجد بثلاجة كل منزل أنواع مختلفة من اللحوم المختلفة، حيث تستغرق ربه المنزل في التفكير طويلاً وتحتار في تحضير وإعداد أي من الوجبات الثلاثة.
طريقة عمل الحواوشي بأشهر وأشهي المذاقات المميزة وبطعم المطاعم الكبري
فالحواوشي يتميز بسهولة تحضيره وتسويته، حيث يقبل على تناوله الجميع سواء بالمنزل أو خارجه، ويفضل الأطفال والطلاب الجامعيين تناوله من المحلات والمطاعم حيث يتمتع بمذاق شهي، وتتمتع هذه الأكلة بفوائد صحية عديدة فمثلاً تحتوي على نسبه بروتين عالية، الموجوده باللحوم أو الدواجن كما تحتوي على نسبه عالية من الفسفور المتوفره بالمأكولات البحرية، والألياف الغذائية، والدهون المشبعة، وقدمي بجانبها المخلالات الشهية التي تفضلين تناولها وسلطة الطحينة، تابعي معنا من خلال مطبخ ثقفني طريقة تحضير الحواوشي بمذاقات المحلات، وسوف تنبهرين بطعمه مثل الجاهز.
طريقة عمل الحواوشي باللحمة المفرومة
المقادير
- كيلو ألا ربع لحم مفروم صافي.
- ربع كيلو دهن.
- جبن موزاريلا.
- حبتان فلفل رومي أخصر.
- حبتان فلفل حار أخضر وأحمر.
- بصلة متوسطة مفرومة ناعم.
- خمس فصوص ثوم مفروم.
- ملعقة صغيرة بهارات حواشي.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة شطة.
- نصف كوب بقدونس.
- خبز بلدي.
- زيت نباتي.
طريقة التحضير
- ضعي في بولة عميقة اللحمة المفرومه والليه والتوابل والبصل والثوم المفروم وقلبيهم جيداً.
- ضيفي الفلفل الرومي والحار والبقدونس وأعيدي تقلبيهم، ثم أصنعي فتحات بالخبز وأدهنيه بالكامل.
- ضعي قطعة مناسبة من اللحمه وأفرديها بأصابعك ثم ضعي الجبنة الموزاريلا وساويها أيضاً.
- كرري ما سبق وضعيهم في سرفسيس، ثم حضري صينيه مناسبة وأدهني قاعها بالزيت.
- أدهني خبز الحواوشي من أسفله وأعلاه بمسحه من الزيت.
- رصي عدد مناسب من الأرغفة بالصينية، وضعيهم بالفرن مشعل مسبقاَ.
- أتركي الحواوشي بالفرن لمدة نصف ساعه ثم أشعلي الفرن لكي يتحمر وجه ويصبح مقرمش.
- يمكنك تسويته أيضاً على شعله البوتجاز وعندما ينضج اللحم بداخل الخبز أقلبيه حتي يصبح لونه ذهبي.
- قدميه ساخن وبجانبه المخلالات الشهية وسلطة الطحينة المميزة التي تقدمها المطاعم والمحلات وقد ذكرنا لكم في مقالات طريقة تحضير وأعداد المخلالات وسلطة الطحينة.
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