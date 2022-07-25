اصنعي البيتزا البيتي بطعم رائع ولذيذ وبمكونات سهلة وسيطة جدًا

البيتزا البيتي ، البيتزا من الأكلات الشهية واللذيذة التي تتميز بطعم رائع والتي تقدم بطرق مختلفة عديدة، وهي من الأكلات المحببة للكبار والصغار، وهي تشتهر في العديد من البلاد وتشتهر العديد من المطاعم بعملها ولكن بطرق مختلفة، ومن أشهر أنواع البيتزا هي البيتزا الإيطالية، وتتميز البيتزا بسهولة تحضيرها وبمكوناتها البسيطة والمتوفرة بالمنزل، وتعتبر من الأكلات التي يمكن تقديمها بأطعمة مختلفة مثل الدجاج أو التونة أو اللحم أو المشروم حسب المتوفر لدينا، كما أنها تقدم بأكثر من طريقة من حيث تحضير العجينة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة سهلة وبسيطة لعمل البيتزا البيتي بخطوات سهلة داخل المنزل.

مكونات عمل البيتزا البيتي

تتكون البيتزا البيتي من مكونات سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

نصف كيلو دقيق.(500 جرام).

2 ملعقة كبيرة خميرة بيرة أو فورية.

3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون.

ماء دافئ للعجن.

ملعقة صغيرة من الملح.

للوجه

صلصة طماطم.

جبنة موتزاريلا.

شرائح فلفل الألوان.

قطع دجاج مسلوقة أو قطع تونة أو مشروم حسب الرغبة.

طريقة التحضير

بخطوات سهلة وسريعة يتم تحضير البيتزا البيتي والخطوات هي كما يلي:ـ

في وعاء كبير نقوم بإضافة الدقيق ثم نضيف الخميرة والزيت، ثم نقلب المكونات جيداً مع بعضها البعض. ثم نقوم بإذابة الملح في القليل من الماء ثم نضيف الخليط إلي الدقيق، ثم نستمر في إضافة الماء الدافئ تدريجياً مع العجن. نستمر في العجن حتي تتشكل لدينا عجينة ناعمة وطرية، ثم نشكل العجينة على شكل كرة ثم يرش وجه العجينة بالقليل من الدقيق. ثم تغطى وتترك في مكان دافئ حتي تختمر وتتضاعف بالحجم مع مراعاة تغطيتها لمدة حوالي نصف ساعة.

طريقة التشكل

تشكل العجينة إلي أربع أجزاء متساوية في الحجم، ثم نترك الكرات حتي ترتاح لمدة عشر دقائق. ثم نقوم بفرد كل كرة باستخدام النشابة حتي تصبح دائرية الشكل ورقيقة، ثم توضع على صينية مبطنة بورق الزبدة. بعد ذلك ندهن العجينة بصلصة الطماطم ثم نضع فوقها طبقة وفيرة من الجبنة الموتزاريلا ثم نضيف شرائح من الفلفل الألوان والزيتون. ثم توضع فوقها طبقة من قطع الدجاج أو التونة أو المشروم حسب الرغبة والمتوفر لدينا. ندخل الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 250 درجة مئوية حي تنضج وتأخذ لون ذهبي من الحواف وحتي يذوب الجبن تماماً. نخرجها من الفرن ثم تقطع باستخدام قطاعة البيتزا ثم تقدم وهي ساخنة بألف هنا وشفا.

نصائح عند عمل البيتزا بالمنزل