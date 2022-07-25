جسمك هينور.. الخلطة المعجزة لتفتيح الوجة والجسم بالكامل للعرايس مثل الكوريات بسرعة فائقة وازالة سواد السنين هتبقى شمعة منورة

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عمر شويل - جدة جسمك هينور.. الخلطة المعجزة لتفتيح الوجة والجسم ، تفتيح البشرة الآمن مطلوب، فهناك العديد من النساء التي تعاني من اسمرار البشرة وهذا ما يحزنها لأنها تحب أن تظهر بمظهر جذاب وخاصًة هذه المناطق سواء المناطق الحساسة للجسم أو تحت الإبط بسبب الكثير من مشاكل البشرة ومن ضمنها وجود الجلد الميت ولا تعمل على تقشيرها باستمرار أو تجديد خلاياها أو بسبب استخدامها لكريمات تفتيح البشرة التي تحتوى على العديد من المواد الكيميائية وهذا ما يسبب خللاً للبشرة ، لذلك سنتعرف هنا على أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تجديد وتفتيح البشرة بدون مواد كيميائية في الأسطر القادمة.

جسمك هينور.. الخلطة المعجزة لتفتيح الوجة والجسم

وصفة صابونة دوف والنشا للتبييض وتفتيح البشرة الآمن

من المعروف أن النشا يعمل في تفتيح البشرة وتقشيرها لذلك سنتعرف على الخطوات التي تحتاجي لاتباعها لمعرفة الوصفة كالآتي:

المكونات:

صابون دوف.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقتان من بودرة النشا.

ملعقة من الكركم.

1/2 ملعقة من زيت جوزة الهند.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقتان من ماء الورد.

ملعقتان من الليمون المعصور.

من خلال هذه المقادير سيتم عمل وصفة تذهلك بنتائجها المباشرة والملحوظة بسرعة.

طريقة التحضير لوصفة تفتيح البشرة والجسم

يمكنك الحصول على تفتيح طويل المفعول وآمن حينما تطبقي الوصفة بشكل صحيح، لذلك علك أن تسيري على الخطوات الآتية:

يتم غلي الماء ثم يتم وضع صابونة دوف المبشورة عليها.

ثم يتم تقليبهما حتى الذوبان والتجانس ثم يتم رفعها من النار حتى تهدأ.

بعد ذلك يتم وضع النشا والكركم والماء الورد وزيت جوزة الهند وجل الصبار وعصير الليمون ثم يتم تقليبهم بالكامل حتى تمام التجانس.

ثم يتم وضعها على الجسم ويتم فركها بحركات دائرية لمدة 30 دقيقة.

انتظري حتى تمام الوقت المطلوب، ويستحسن عدم التحرك كثيرًا أثناء ذلك.

ثم يتم الاستحمام والتجفيف.

للحصول على النتائج المطلوبة يجب تكرارها من مرة لمرتان في الأسبوع.

وفي الختام تم ذكر خطوات الحصول على تقشير وتبييض الجسم كالحليب من مكونات طبيعية بدون أي مواد كيمائية التي تعمل على تصبغات البشرة والضرر بالبشرة مما يكون الجلد الميت وهذا ما يجعلها غامقة، لذلك لا تتردد بعمل هذه الوصفة لكي تستمتعي ببشرة صافية.