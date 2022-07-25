حلوة السميد التركية بأسهل وأسرع طريقة وبمذاق لذيذ أحلى من المحلات

حلوة السميد التركية ، من أنواع الحلويات اللذيذة والشهية والصحية التي يفضلها الكثيرين، حيث يتميز المطبخ التركي بحلوياته وأكلاته اللذيذة والمميزة، كما أنها منتشرة بكثرة في كافة أنحاء الوطن العربي، ويدخل السميد في الكثير من الحلويات، حيث يضفي على الحلويات المذاق الرائع والشهي، بالإضافة إلى قيمته الغذائية العالية، وفائدته الصحية أيضًا، وهي حلوى سهلة التحضير فلا تتطلب فرن ولا مجهود كبير ولا قت كثير، كما أنها من الحلويات التي تبحث عنها ربات البيوت لكي تقدمها لأفراد أسرتهم، كما يمكنكم تجربة دونات محشية كاسترد وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلوة السميد التركية بكل سهولة، وبألذ الوصفات للشيف أم أنوار.

مكونات حلوة السميد التركية

تتكون حلوة السميد التركية من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، وغير مكلفة، وهي كالآتي:

كوب إلا ربع زبدة أو سمنة.

2 كوب سميد.

كوب ونصف سكر.

2 كوب ونصف ماء ساخن.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

مقادير الحشو

آيس كريم فانيليا أو قشطة.

للتزيين

مكسرات أو جوز الهند.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل حلوة السميد التركية بخطوات سهلة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدًا، وهي كالآتي:

نضع مقلاة على نار هادئة ونضيف إليها الزبدة أو السمنة ونتركها حتى تذوب.

ثم نضيف السميد ونقلب باستمرار حتى يصبح لون ذهبي فاتح.

ثم نضيف السكر ونقلب باستمرار لمدة دقيقتين.

بعد ذلك نضيف الماء الساخن ونقلب باستمرار حتى لا توجد تكتلات.

ثم نغطي المقلاة ونتركها حتى تتشرب السوائل.

ثم نرفع الغطاء ونقلب باستمرار قليلًا.

بعد ذلك نضيف الفانيليا السائلة ونقلب باستمرار قليلًا.

ثم نطفئ النار ونغطي المقلاة ونترك حلوى السميد ترتاح لمدة 10 دقائق.

بعد ذلك نقلب الحلوى.

ثم نحضر أطباق تقديم صغيرة، ثم نغلف الطبق بكيس بلاستيك، ثم نوزع فيه حلوى السميد ونشكلها على هيئة تجويف.

ثم نملأ التجويف بالحشو سواء قشطة أو آيس كريم ونساويه جيدًا.

ثم نضع فوق الحشو مقدار من حلوى السميد ونساويه جيدًا.