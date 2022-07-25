اسهل طريقة لخبز الصاج بالخطوات فى المقلاة مثل الجاهز

اسهل طريقة لخبز الصاج يعتبر من اشهر انواع الخبز حيث يتميز هذا الخبز بخفته ورقته حيث انة من انواع الخبز المتداولة بين الناس، وذلك لانه يفضلة معظم الاشخاص لمذاقة المتميز، حيث انة سمى بعيش الصاج لان يطهى على الصاج، ولكن حاليا تم استبدال الصاج بالمقلاة الغير لاصقة حيث انة من الوصفات السهلة السريعة فى تحضيرها، حيث انها لا تاخذ وقت ولا مجهود فى صنعها بالمنزل وغير مكلفة وبسيطة فى تنفيذ خطواتها وتطبيقها بمنتهى الدقة لكى تحصلى على الذ طعم لخبز الصاج، حيث انة من انواع الخبز التى لا غنى عنها فى المنزل ومهم جدا، وذلك لكثرة إستخدامه في الكثير من الأطباق كالمنسف وعند اعداد شاورما اللحوم او شاورما الدجاج، حيث وضعها فى خبز الصاج بيعطيها طعم ومذاق المطاعم، ومن اهم خطوات نجاح خبز الصاج ان يرقق العجين للغاية، وذلك لكى تحصلى على خبز صاج شهى ولذيذ وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفنى عن اسهل طريقة لخبز الصاج.

اسهل طريقة لخبز الصاج

المقادير

3 كوب دقيق ابيض.

1 كوب ماء دافئ أو اكثر حسب الاحتياج.

2 ملعقة كبيرة زيت.

رشه ملح.

طريقة تحضير الخبز

القيام باحضار بولة عميقة كبيرة ونضع بها الدقيق بعد نخلة. يتم وضع الزيت ورشة الملح على الدقيق. ثم نقوم بوضع الماء الدافئ ونزيد بحسب احتياج العجين. يتم التقليب حتي تتحول الي عجينه متماسكه القوام. القيام بالاستمرار بالعجن يدويا حتى تتحول الى عجينه مناسبه القوام وملساء. يتم تركها قليلا حتى ترتاح. ثم يتم تقطيع العجينة على شكل كرات باحجام متناسبة. القيام بفرد كورالعجين بالنشابة علي سطح المطبخ بعد وضع طبقة من الدقيق بحيث تكون طبقه غير سميكة واتركيه لكى يرتاح مرة اخرى. يتم فرد كل كورة جيدا حتي يكون القوم رقيقا.

كيفية تسوية خبز الصاج