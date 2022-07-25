صبغ حواجب بشكل طبيعي بالمنزل بأسرع وأسهل طريقة

اذا كنت لا تزال لا تجرؤ على اتخاذ خطوة نحو صالون الحواجب، فهناك حل من منزلك يمكنك من خلاله صبغ حواجب بطريقة سهلة التطبيق، والتي في غضون 15 دقيقة فقط تترك الحاجبين أكثر تحديدًا وكثافة طبيعية، لمدة تصل إلى 6 أسابيع. نخبرك بكيفية صبغ حواجبك في المنزل بنفسك والتوصيات التي يجب أن تأخذها في الاعتبار. حيث أصبحت الحواجب محور التركيز الجديد للماكياج. ببساطة عن طريق تحديد حواجبك الطبيعية بشكل جيد، يمكنك تغيير وجهك على الفور.

طريقة صبغ حواجب

حتى الآن، أقلام الحواجب أو المواد الهلامية التي يتم إزالتها بمزيل المكياج تحل ورقة الاقتراع بالنسبة لنا. يمكنك الحصول على نفس صالون التجميل الخاص بك ولكن في المنزل، باستخدام صبغات الحواجب. إذا كنت لا تعرفهم بعد وترغب في أن يكون لديك حواجب واضحة المعالم ومحددة وذات شخصية فعليك تجربتها. هذه أطقم تحتوي على كل ما تحتاجه للقيام بذلك بنفسك بسهولة وسرعة وفعالية، من راحة المنزل وبنفس النتائج.

طريقة الصبغ في المنزل

قبل الاستعمال، لتبدأ قم بإعداد المنتج. للقيام بذلك، قم بخلط 1 سم من كريم التلوين مع 3 قطرات من المحلول المنشط الذي يدخل داخل المجموعة.

ثم ضع كمية صغيرة على منطقة صغيرة، على الانحناء الداخلي للكوع أو خلف الأذن، لإجراء اختبار الحساسية. بهذه الطريقة سوف تتجنب مخاوفك لاحقًا.

اتركه يجف واتركه مكشوفًا لمدة 48-72 ساعة. إذا لم تظهر أي تهيجات أو طفح جلدي بعد هذا الوقت ، فهذا يعني أن احتمالية رد فعل العلاج أقل ، ولكنها ليست مستحيلة. هذا مهم. في حالة الطفح الجلدي ، حتى ولو كان خفيفًا ، لا تستخدميه.

كيفية صبغ الحواجب

إذا سارت الأمور على ما يرام، فقد حان الوقت لصبغ حاجبيك. للقيام بذلك، قم بتنظيفها بمنظف غير دهني وجففها تمامًا. جهز عينًا واحدة في كل مرة.

ضعي الكريم الواقي مثل الفازلين على الجلد وحول الجفون مع تجنب وضعه على الشعر المراد صبغه.

اضغط على الأنبوب ذو الطرف المدبب (المثقوب مسبقًا) بحيث تخرج كمية تقريبية تبلغ حوالي 2 سم في الحاوية لتختلط مع محلول التنشيط (حوالي 5 قطرات). قم بتغطية كليهما على الفور.

امزج كل شيء في أداة التطبيق وبمجرد أن تختلط ، ضعيها على الفور.

أغلق العين الأولى ، ضعي الخليط على الحاجب باستخدام أداة وضع الماسكارا وفي حالة ملامسة الكريم للبشرة ، نظف بقطن مبلل على الفور.

اتركي الكريم لمدة 1-2 دقيقة مع إبقاء عينك مغلقة.

ثم ، مع استمرار إغلاق العين وقطعة قطن مبللة ، امسح الخليط الزائد برفق بحركات تصاعدية بعيدًا عن الجفن.

اشطفها بالماء وكررها على العين الأخرى.

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توصيات مهمة

صبغات الحواجب رائعة إذا كنت لا ترغب في تكوين وتحديد الحواجب بشكل يومي. لكن يجب أن تعرف ، قبل استخدامها باستخفاف ، بعض التوصيات المهمة لتجنب المخاوف بعد الاستخدام. على سبيل المثال ، إذا كان لديك في أي وقت رد فعل تحسسي تجاه الحنة السوداء ، المستخدمة في الوشم المؤقت ، فمن الأفضل عدم استخدام هذا النوع من صبغة الحاجب. ولا إذا كان لديك ردود فعل تحسسية تجاه لون الشعر أو كنت تعاني من طفح جلدي متكرر على وجهك أو فروة رأس حساسة أو متهيجة أو تالفة. إذا لامس المنتج العينين لأي سبب من الأسباب ، اشطفيها بكمية كبيرة من الماء البارد. وأخيرًا ، لا تستخدميه إذا ذهبت إلى الصالون لإزالة الشعر بالشمع أو تشكيل حاجبيك خلال الـ 72 ساعة الماضية.