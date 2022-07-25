أسهل طريقة لعمل الحليب المكثف المحلى في المنزل

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الحليب المكثف المحلى هو في الأصل حليب بقري تقوم المصانع بتبخيره لنزع الماء منه ويتم إضافة السكر له للحفاظ عليه لأطول مدة ممكنة، ويمكن لربة المنزل أن تحضر الحليب المكثف المحلى بطرق كثيرة لضمان نظافته وجودته، فالحليب المكثف المحلى يستخدم في العديد من الوصفات والحلويات اللذيذة، ولا يقتصر إستخدامه في الحلويات فقط بل يمكن إضافته في تتبيل الدجاج واللحمة لعمل أشهى المأكولات وأيضاً يمكن تناوله مع قطع الفاكهة الطازجة، كما أنه يحتوى على البروتين والدهون والكربوهيدرات والكالسيوم المفيد للعظام، والمغنيسيوم المفيد للعضلات والفسفور الذي يمد الأطفال بالطاقة، واليوم سوف نقدم لكم طريقة تحضير الحليب المكثف بطريقتين مختلفتين. مكونات الطريقة الأولى في تحضير الحليب المكثف المحلى 2 كوب من اللبن البقري الطازج.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض. طريقة تحضير الحليب المكثف المحلى في إناء نضع اللبن والسكر ونرفعهم على نار متوسطة.

ونقوم بالتقليب المستمر حتى يذوب السكر تماماً ولا يتم إلتصاق اللبن في الإناء.

نقوم بخفض حرارة النار تماماً ثم نترك اللبن على النار مع التقليب لمدة نصف ساعة.

سنلاحظ إصفرار اللبن وثقله فنقوم نرفعه من على النار، ثم نتركه يبرد ويحفظ في عبوة محكمة الغلق لحين الإستخدام. مكونات الطريقة الثانية لعمل الحليب المكثف المحلى كوب من السكر البودر.

كوب من الحليب البودر.

ربع كوب من الماء الساخن.

ملعقة كبيرة من الزبدة المذابة. خطوات تجهيز الحليب المكثف المحلى نقوم بإحضار محضر الطعام ونضع فيه السكر البودر والحليب البودر والماء الساخن والزبذة المذابة. ثم نقوم بالخفق جيداً حتى نحصل على قوام كريمي للحليب المكثف. نفرغ الحليب المكثف في عبوة محكمة الغلق ونحفظه في الثلاجة. يمكنك الإحتفاظ بالحليب المكثف لمدة طويلة دون أن يفسد ولكن يجب أن يكون في عبوة محكمة الغلق. يستخدم الحليب المكثف المحلى في العديد من الوصفات والحلويات مثل السينابون والبسبوسة والكيك البارد، كما يمكنك إضافته إلى القهوة والنسكافيه لإعطائك مذاق رائع لهم. فوائد الحليب المكثف المحلى يحتوي الحليب المكثف على كمية هائلة من الكربوهيدرات والبروتينات التي يحتاجها الجسم لتمده بالطاقة.

كما يحتوي أيضاً على الكالسيوم الضروري لتقوية العظام. عمر شويل - جدة أسهل طريقة لعمل الحليب المكثف المحلى في المنزل - ثقفني

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