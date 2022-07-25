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ماسك الحليب لتبييض الوجه، يبحث العديد من الفتيات علي التمتع ببشرة نقية فاتحه تكون خالية من أي عيوب أو مشكلات بها، وذلك يتطلب من كل فتاة أنها تقدم العناية والاهتمام ببشرتها بشكل تام فقد تلجأ إلى استخدام العديد من مستحضرات التجميل التي تكون باهظة جدا في الثمن ولا تعطي النتيجة التي ترغب بها كل فتاة، تبحث عن إيجاد بعض الطرق الطبيعية التي تستخدمها لتفتيح الوجه بشكل طبيعي وفعال. ماسك الحليب واللوز المقادير استخدام خمس حبات من اللوز.

ربع كوب من الحليب السائل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة. طريقة الاستخدام نقوم بطحن خمس حبات من اللوز في إناء صغير ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة من عصير الليمون مع ملعقة كبيرة من نشا الذرة ثم نضيف عليهم ربع كوب من الحليب السائل ونقلبهم مع بعض جيدا حتي تصبح ذات قوام متماسك مثل العجين.

نضع الخلطة على الوجه ونتركها لمدة 15 دقيقة ثم نغسل الوجه جيدا باستخدام الماء الفاتر.

تستخدم تلك الخلطة على الأقل مرتين كل أسبوع حتى نحصل على بشرة فاتحة نضرة. ماسك الحليب والشوفان وزيت الزيتون المقادير ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل.

ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. طريقة الاستخدام نخلط ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل في بوله صغيرة ثم نضيف عليه ملعقتين كبيرتين من الشوفان المطحون ونقلبهم مع بعض ثم نضيف عليهم ملعقة كبيرة من زيت الزيتون و ندمجهم جيدا حتي يتم تجانسهم.

نوزع الماسك على الوجه بشكل كامل ونتركه على البشرة لمدة تلت ساعة.

نشطف الوجه جيدا باستخدام الماء الفاتر واستخدام مرطب للبشرة.

نكرر استخدام تلك الماسك على الأقل مرة كل أسبوع حتي تعمل علي تقشير البشرة وإزالة البقع الداكنة من البشرة وتصبح بيضاء. ماسك الحليب والخميرة المقادير ملعقة ونصف كبيرة من الخميرة البيرة.

ملعقة كبيرة من الحليب الدافيء. طريقة الاستخدام نضع ملعقة ونصف من الخميرة البيرة في وعاء عميق ثم نضيف عليه ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ ونخلطهم مع بعض.

نوزع الماسك على الوجه ثم نتركه لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك نبدا في فرك الماسك على البشرة. عمر شويل - جدة اخلطي النشا والحليب وضعيهم لبشرتك هيخليكي بيضاء كالثلج لن تصدقي جمال بشرتك - ثقفني

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