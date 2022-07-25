نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الدونات باللوتس ألذ وصفة بأسهل طريقة بمذاق مميز كالجاهز تمامًا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الدونات باللوتس ، من أشهر وألذ نكهات الدونات وهي نكهة مفضلة لدي الكثيرين، كما أنها تعد وصفة غير تقليدية وتحضيرها في المنزل من أسهل ما يكون، كما يمكن الاستعانة في تحضيرها بالعجان الكهربائي لتوفير المزيد من الوقت.

كما أن المكون الأساسي لهذه الوصفة ألا وهو زبدة اللوتس يمكن كذلك إعداده في المنزل دون الحاجة إلي شرائه، وفيما يلي سنتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة إعداد الدونات باللوتس.

مكونات الدونات باللوتس

تتميز عجينة الدونات بتوفر مكوناتها في المنزل فهي لا تحتاج الكثير من الإضافات كما أنها عجينة تتميز بمذاق لذيذ ويمكن تناولها بإضافة السكر فقط وفيما يلي سنتعرف على مكوناتها وهي كالتالي:

مكونات العجينة

خمس أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح مقدار ربع ملعقة صغيرة.

كوبين من الحليب الدافئ.

٤ ملاعق كبار من السكر.

بيضتين بدرجة حرارة المطبخ.

ملعقتين كبار من الخميرة الفورية.

١٠٠ جرام من الزبدة.

مكونات الحشو

١٠٠ مل من الحليب المثلج

ظرف من الكريم شانتيه البودرة.

ثلاث ملاعق من زبدة اللوتس.

للتزيين

باكيت من بسكويت اللوتس المطحون خشن.

ملعقتين من زبدة اللوتس المذابة.

طريقة التحضير

يمكن الاستعانة بالعجان الكهربائي في إعداد العجينة لتوفير الوقت والمجهود، وسنتعرف فيما يلي علي طريقة تحضير الدونات باللوتس وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من الدقيق والملح والبيكنج بودر جيدا.

ثم نقوم بإحضار إناء ونخلط فيه كلا من الحليب والخميرة والسكر والبيض ونقلب الخليط جيدا حتي يذوب السكر.

ثم نترك الخليط جانبا حتي تتفاعل الخميرة جيدا وتتكون رغوة في أعلي الخليط.

بعد ذلك نقوم بإحضار العجان الكهربائي ونضع فيه كلا من الدقيق وخليط الحليب والخميرة.

ونعجن المكونات جيدا على سرعة منخفضة وبعدما تمتزج المكونات نقوم بزيادة السرعة.

وبعدما تتجانس مكونات العجينة نقوم بإضافة الزبدة ونستمر في العجن حتي تتجانس جميع مكونات العجينة.

ثم نقوم بوضع العجينة في وعاء ونقوم بتغطيتها ونتركها جانبا حتي تختمر ويتضاعف حجمها.

وبعدما تختمر نقوم بالضغط على العجينة وتفريغها من الهواء.

ثم نقوم بفردها على طاولة مدهون بالزيت حتي تصير بسمك ١سم وبواسطة قطاعة دائرية الشكل نقوم بتقطيعها.

ثم نقوم بوضع قطع الدونات على ورق زبدة ونترك الدونات حتي تختمر ويتضاعف حجمها.

المدة التي تختمر فيها العجينة ما بين ٢٠ إلي ٣٠ دقيقة.

ثم نقوم بقلي الدونات في زيت غزير بدرجة حرارة متوسطة.

ثم نقوم بإعداد الحشو، فنقوم بخفق الحليب مع الكريم شانتيه البودرة حتي يتضاعف حجمه، ثم نخلط معه زبدة اللوتس.

وبواسطة خلة أو عود خشبي نقوم بإحداث فراغ داخل الدونات ثم نضع الحشو داخل كيس حلواني وندخله في الدونات كما هو موضح بالصورة.