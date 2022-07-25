نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقائق وأسرار مهمة لا تعرفها عن الحواجب في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن امتلاك حواجب كثيفة وجميلة هو أهم نقطة في الجمال لكل امرأة. هناك أسرار مهمة حول الحاجبين يجب أن تعرفها المرأة. تلعب الحواجب دورًا مهمًا في جمال وجهنا وخاصة أعيننا، يمكن للحاجب الجميل أن يُظهر حالة العيون بشكل مختلف تمامًا. التعامل مع الحقيقة إن الحصول على حواجب عريضة وحسنة الشكل ليس بالمهمة السهلة. بالطبع، بعض الناس محظوظون بما يكفي لأن يكون لديهم حواجب كاملة وواسعة وحسنة الشكل بأنفسهم. على الرغم من أن هذه الحواجب تحتاج أيضًا إلى رعاية واهتمام مستمرين. فيما يتعلق بالحواجب، سنخبرك في هذا المقال أسرارًا يجب أن يعرفها كل واحد منكم.

حقائق وأسرار عن الحواجب ربما لا تعرفها

1. يحمون أعيننا

على مدار تاريخ البشرية، فقدت معظم أجزاء الجسم الشعر، باستثناء الحواجب والرموش. الرموش والحواجب تحمي أعيننا من الغبار وتمنع قطرات المطر من دخولها.

2. تلعب الحواجب دورًا مهمًا في التعرف على الوجوه

من خلال إجراء تجارب مختلفة، وجد الباحثون أنه يكاد يكون من المستحيل التعرف على وجه بدون حواجب. أشارت التجارب التي أجريت في هذا المجال إلى أن 46٪ من الناس لم يتمكنوا من التعرف على المشاهير دون حواجبهم.

3. الحاجبان مهمان جداً في التواصل غير اللفظي

في كثير من الحالات بدلاً من التواصل اللفظي سننشئ تواصلاً غير لفظي مع جمهورنا باستخدام حركات العين والحاجب والفم، وهذا يشير إلى أن الحاجبين يلعبان دوراً مهماً في إظهار مشاعر الغضب والسعادة والمفاجأة.

4. يبلغ متوسط ​​عدد شعر الحاجب للإنسان حوالي 250 شعرة في كل حاجب

يختلف طول وسمك واتجاه نمو الحاجبين من شخص لآخر، لكن الاختبارات تظهر أن كل شخص لديه متوسط ​​250 شعرة في كل حاجب.

5. إعادة نمو شعر الحاجب الجديد

يبلغ عمر كل شعرة حاجب حوالي 4 أشهر. بمعنى آخر، كل 4 أشهر سوف يتساقط شعر الحاجب وينمو شعر جديد.

6. شكل الحاجبين قد يدل على شخصية الشخص

يعتقد بعض الباحثين أن الأشخاص ذوي الحواجب المستقيمة هم أشخاص واقعيون وأن الأشخاص ذوي الحواجب المنحنية هم أشخاص ذوو حواجب مستقيمة.

7. يتحول لون الحاجبين إلى اللون الأبيض مثل شعر الرأس

يتحول لون الحواجب إلى اللون الأبيض مع الوقت والتقدم في العمر، لكن عملية تبييض الحواجب تكون أبطأ من عملية تبييض الشعر.

8. شعر الحاجب ينمو أكثر في الصيف

توصل الباحثون إلى استنتاج مفاده أن شعر الحاجب ينمو أسرع في الصيف منه في الشتاء.

9. استخدام منتجات تقويم الحاجب

جل الحواجب هو منتج جديد تم طرحه في الأسواق مؤخراً ويمكنك استخدامه لمنح حاجبيك شكلاً أكثر جمالاً.

10. للحاجبين دور كبير في جمال الإنسان

تلعب الحواجب ذات الشكل الجيد والمعتنى بها دوراً كبيراً في زيادة جمال وجاذبية الناس، ولهذا السبب يولي مصففو الشعر اليوم اهتماماً خاصاً لأساليب مكياج الحواجب.

11.أثر الضغط على نمو الحاجبين

يبطئ الإجهاد عملية نمو الحاجب بل ويوقف نموه. لذا، لمنع حدوث ذلك، حاول التحكم في توترك .

12. نموذج الحاجب

تعتبر الحواجب الكاملة والحسنة الشكل من أهم المعايير في جمال سورين. تشكو معظم النساء من وجود حواجب رفيعة وغير متماثلة وغير منتظمة. بالطبع، لم تكن كل الحواجب مضطربة وغير متناسقة منذ اليوم الأول، فالظروف الخاصة والأداء الخاطئ في الحفاظ على الحواجب أو تشكيلها تجعل جمال الحاجبين مشكلة.

13. حياة الحاجبين

مثل جميع أنواع الشعر في أجزاء أخرى من الجسم، فإن شعر الحاجب له أيضاً عمر محدد. إذا فقدت بعض حواجبك لأي سبب من الأسباب في فترة زمنية قصيرة، فتجنب ملء المكان بكل أنواع الأقلام الرصاص، وامنح الشعر فرصة للراحة والنمو مرة أخرى. من الأفضل استخدام ظل الحاجب لملء الفجوات.

14. نتف الحاجبين من الجذور

ربما كنت من متابعي الموضة واستخدمت عارضات الأزياء التي كانت موجودة في السوق لفترة زمنية معينة ولم تعد مشهورة بحاجبيك. على سبيل المثال، حواجب ذات ذيل قصير أو حواجب رفيعة جدًا! يؤدي استخدام الشمع والرباط على المدى الطويل لجعل الحواجب أرق إلى فقدان شعر الحاجب بشكل دائم. أفضل طريقة لتشكيل وتنظيم الحاجبين هي استخدام ماكينة حلاقة ومقص.

15. تأثير الهرمونات على الحاجبين

التغيرات في توازن الهرمونات مرتبطة بالشيخوخة. قد يؤدي انخفاض مستوى بعض الهرمونات مثل هرمون الاستروجين في الجسم إلى ترقق أو فقدان شعر الحاجب.

16. تسمم الشعر

في بعض الأحيان، قد تتضرر حواجبك بسبب الاستخدام المفرط لمستحضرات التجميل غير المناسبة. تحتوي بعض مستحضرات التجميل على معادن ثقيلة مثل الزئبق والزرنيخ وما إلى ذلك. يتسبب ملامسة الشعر بهذه المواد في التسمم ويؤدي في النهاية إلى تساقط الشعر. تأثير هذه المعادن الثقيلة على الشعر هو لدرجة أن التسمم غير المباشر بها قد يؤدي أيضًا إلى فقدان الحاجبين أو شعر الرأس.