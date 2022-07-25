نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جهزي للعائلة الكيكة اليومية بمقادير متوفرة عندك باستمرار وبدون تعب في المقال التالي
طريقة عمل الكيكة اليومية التي تتميز بقوامها الجميل الهش ومذاقها المميز ويحب تناولها الجميع، وهذه الكيكة مغذية جداً للأطفال لأنها تحتوي على البيض واللبن المسئول عن الكالسيوم وغيره من العناصر الأخرى، وتعد من أبسط طرق عمل الحلويات التي يكثر الإقبال عليها وذلك لكثرة حب الناس لها فهي يتم تناولها بجانب المشروبات الساخنة والباردة، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الكيكة اليومية البسيطة والتعرف على خطوات عملها من أول خطوة عبر موقع ثقفني الاخباري الممتاز.
مكونات عمل الكيكة اليومية
تعتبر مكونات عمل الكيكة اليومية من المكونات المشهورة التي تدخل دائماً في عمل الكثير من الحلويات وهي كما يلي:-
- ٢ كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.
- كوب ونصف من السكر.
- ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- كوب من الحليب الدافئ.
- ٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- ربع كوب من النشا.
- رشة صغيرة من الملح.
- كوب من الزيت.
- ٤ حبات من البيض.
طريقة تحضير الكيكة
تختلف طرق تحضير الكيك من طريقة إلى أخرى على حسب النوع الناجح لدى كل شخصية فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-
- في البداية نقوم بخلط الحليب الدافئ مع الحليب ونقلبهم جيداً ونتركه جانباً حتى يتكتل الحليب.
- ثم نخفق البيض والسكر والفانيليا مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي لمدة ١٠ دقائق ونضيف عليه الزيت والحليب بالتدريج مع الاستمرار في الخفق.
- ننخل الدقيق جيداً ونضيف عليه النشا والبيكنج بودر والملح ونقلبهم ثم نضعهم بالتدريج على الخليط السابق ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس.
- بعد ذلك نأخذ جزء من الخليط ونضيف عليه ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام ونقلب جيداً.
- ثم نحضر صينية مدهونة بقليل من الزيت ونرش قليل من الدقيق عليه ثم نسكب قليل من الخليط الأبيض في هذه الصينية وعليها قليل من الخليط البني ونكرر حتى تنتهي الكمية.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٥٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً.
- بعد أن نختبر الكيكة بالسكين أو العود نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بألف هنا وشفا.
طريقة عمل الكيك الياباني
تختلف مكونات عمل الكيك الياباني من وصفة لأخرى فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-
- ملعقة كبيرة ونصف من النشا.
- ٥ حبات من بياض البيض.
- ٣ ملاعق كبيرة من الدقيق.
- ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من الجبنة الكريمي.
- ٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.
- ٥ حبات من صفار البيض.
- ٣ ملاعق كبيرة ونصف من السكر المطحون.
- ثلث كوب من الحليب.
الطريقة
- نحضر وعاء ونضع به كمية الحليب والزبدة والجبنة الكريمي، ونقوم بوضع الإناء على حمام مائي.
- ونقلب هذه المكونات حتى تتجانس جيداً مع بعض ونحصل على قوام كريمي.
- ثم نخفق حبات صفار البيض جيداً ونضيفهم على خليط الجبنة والزبدة ونستمر في التقليب مع إضافة الفانيليا.
- بعد ذلك نقلب الدقيق والنشا معاً ونضعهم أيضاً إلى المكونات السابقة ونرفع الخليط جانباً.
- نضع في العجان الكهربائي بياض البيض وعصير الليمون ونخفق حتى نحصل على قوام سميك أبيض.
- ثم نضيف عليه ربع كمية السكر ونخفق لمدة ثواني ثم نضيف باقي كمية السكر بالتدريج ونخفق على سرعة عالية.
- بعد ذلك نضع ربع كمية بياض البيض مع خليط الدقيق والجبن ونضرب أيضاً مع إضافة الباقي بالتدريج.
- نحضر صينية وندهنها بالزبدة ونسكب بها خليط الكيكة، ثم نحضر صينية أكبر منها ونضع بها ماء مغلى ونضع صينية الكيكة بها.
- ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٦٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ٢٥ دقيقة ثم نخفض النار إلى ١٣٠ درجة ونتركها لمدة ساعة حتى تنضج تماماً.
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