جهزي للعائلة الكيكة اليومية بمقادير متوفرة عندك باستمرار وبدون تعب

طريقة عمل الكيكة اليومية التي تتميز بقوامها الجميل الهش ومذاقها المميز ويحب تناولها الجميع، وهذه الكيكة مغذية جداً للأطفال لأنها تحتوي على البيض واللبن المسئول عن الكالسيوم وغيره من العناصر الأخرى، وتعد من أبسط طرق عمل الحلويات التي يكثر الإقبال عليها وذلك لكثرة حب الناس لها فهي يتم تناولها بجانب المشروبات الساخنة والباردة، واليوم سوف نتعرف من خلال هذه المقالة على مكونات عمل الكيكة اليومية البسيطة والتعرف على خطوات عملها من أول خطوة عبر موقع ثقفني الاخباري الممتاز.

مكونات عمل الكيكة اليومية

تعتبر مكونات عمل الكيكة اليومية من المكونات المشهورة التي تدخل دائماً في عمل الكثير من الحلويات وهي كما يلي:-

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخل الأبيض.

كوب ونصف من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من الحليب الدافئ.

٢ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ربع كوب من النشا.

رشة صغيرة من الملح.

كوب من الزيت.

٤ حبات من البيض.

طريقة تحضير الكيكة

تختلف طرق تحضير الكيك من طريقة إلى أخرى على حسب النوع الناجح لدى كل شخصية فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-

في البداية نقوم بخلط الحليب الدافئ مع الحليب ونقلبهم جيداً ونتركه جانباً حتى يتكتل الحليب. ثم نخفق البيض والسكر والفانيليا مع بعض حتى يصبح الخليط كريمي لمدة ١٠ دقائق ونضيف عليه الزيت والحليب بالتدريج مع الاستمرار في الخفق. ننخل الدقيق جيداً ونضيف عليه النشا والبيكنج بودر والملح ونقلبهم ثم نضعهم بالتدريج على الخليط السابق ونقلب حتى نحصل على خليط متجانس. بعد ذلك نأخذ جزء من الخليط ونضيف عليه ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام ونقلب جيداً. ثم نحضر صينية مدهونة بقليل من الزيت ونرش قليل من الدقيق عليه ثم نسكب قليل من الخليط الأبيض في هذه الصينية وعليها قليل من الخليط البني ونكرر حتى تنتهي الكمية. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٥٠ درجة مئوية ونتركها حتى تنضج تماماً. بعد أن نختبر الكيكة بالسكين أو العود نخرجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نقدمها بألف هنا وشفا.

طريقة عمل الكيك الياباني

تختلف مكونات عمل الكيك الياباني من وصفة لأخرى فهيا بنا نتعرف عليها وهي كما يلي:-

ملعقة كبيرة ونصف من النشا.

٥ حبات من بياض البيض.

٣ ملاعق كبيرة من الدقيق.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

نصف كوب من الجبنة الكريمي.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

٥ حبات من صفار البيض.

٣ ملاعق كبيرة ونصف من السكر المطحون.

ثلث كوب من الحليب.

الطريقة