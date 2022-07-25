فطيرة المقلاة السريعة بدون تخمير ولا قلي في الزيت

فطيرة المقلاة السريعة من أسهل الفطائر التي يمكننا تحضيرها في أسرع وقت وبأقل مجهود، وتعتبر من الأكلات السريعة في التحضير فهى لا تحتاج إلى تخمير ولا فرن، كما تعد الفطائر المعدة في المنزل وجبة صحية لأنها تحضر بمكونات صحية لها قيمة غذائية تفيد الجسم على عكس الأكلات الجاهزة التى تكون غير مضمونة الجودة وبها نسبة عالية من الدهون، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة بسيطة لعمل فطيرة المقلاة بدون تخمير ولا قلي في الزيت .

مكونات فطيرة المقلاة



سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل فطيرة المقلاة، وتكفي هذه المقادير عمل فطيرة واحدة كبيرة، ولعمل أكثر من فطيرة يجب مضاعفة الكمية.

2 كوب دقيق (250 جرام).

ربع كوب زيت.

نصف ملعقة صغيرة ملح

كوب حليب دافئ أو ماء.

الحشو



ربع كيلو من اللحمة مفرومة

بصلة مفرومة.

2 فلفل ألوان.

توابل (فلفل + بابريكا +كمون + ثوم بودرة + بصل بودرة + سبع بهارات ).

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة التحضير