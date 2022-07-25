نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فطيرة المقلاة السريعة بدون تخمير ولا قلي في الزيت في المقال التالي
فطيرة المقلاة السريعة من أسهل الفطائر التي يمكننا تحضيرها في أسرع وقت وبأقل مجهود، وتعتبر من الأكلات السريعة في التحضير فهى لا تحتاج إلى تخمير ولا فرن، كما تعد الفطائر المعدة في المنزل وجبة صحية لأنها تحضر بمكونات صحية لها قيمة غذائية تفيد الجسم على عكس الأكلات الجاهزة التى تكون غير مضمونة الجودة وبها نسبة عالية من الدهون، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة بسيطة لعمل فطيرة المقلاة بدون تخمير ولا قلي في الزيت .
مكونات فطيرة المقلاة
سنقدم لكم فيما يلي المكونات اللازمة لعمل فطيرة المقلاة، وتكفي هذه المقادير عمل فطيرة واحدة كبيرة، ولعمل أكثر من فطيرة يجب مضاعفة الكمية.
- 2 كوب دقيق (250 جرام).
- ربع كوب زيت.
- نصف ملعقة صغيرة ملح
- كوب حليب دافئ أو ماء.
الحشو
- ربع كيلو من اللحمة مفرومة
- بصلة مفرومة.
- 2 فلفل ألوان.
- توابل (فلفل + بابريكا +كمون + ثوم بودرة + بصل بودرة + سبع بهارات ).
- ملعقة صغيرة ملح.
طريقة التحضير
- نقوم أولاً بتحضير الحشوة: نضع اللحم المفروم في طاسة ساخنة على نار متوسطة بها قليل من الزيت مع التقليب حتى يتغير لون اللحم.
- ثم نضيف البصل ونستمر في التقليب لمدة خمس دقائق ثم نضيف الفلفل الألوان المقطع.
- نستمر في التقليب مع إضافة الملح، ونصف ملعقة صغيرة من كل نوع توابل ثم نطفئ النار.
- ثم نترك الحشوة تبرد تماماً قبل استخدامها في حشو الفطيرة.
- لتحضير العجينة: نضع الدقيق في إناء عميق ثم نضيف الملح، وربع كوب زيت، وملعقة كبيرة من البيكنج بودر.
- ثم نضيف الحليب الدافئ بالتدريج ونعجن حتى نحصل على عجينة طرية.
- ثم نقسم العجينة إلى قطعتين متساويتين في الحجم.
- نفرد قطعة العجين الأولى بشكل دائري على ورقة زبدة عليها قليل من الدقيق، ثم نوزع الحشوة على العجينة.
- ثم نفرد قطعة العجين الثانية بنفس الحجم، ونضعها فوق طبقة الحشو.
- نضغط على أحرف الفطيرة بأصابعنا لغلقها جيداً.
- نرفع الفطيرة بورقة الزبدة، ونضعها في طاسة ساخنة مدهونة بالزيت أو السمن على نار متوسطة.
- بعد مرور دقيقة واحدة نخرج ورقة الزبدة من تحت الفطيرة، ونتركها لمدة دقيقة ثانية لتأخذ لون ذهبي من أسفل.
- ندهن الفطيرة بقليل من الزيت على الوجه ثم نقلبها على الجانب الثاني لتأخذ لون ذهبي.
- نخرج الفطيرة من المقلاة، ونتركها تبرد قليلاً ثم تقدم بألف صحة وعافية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فطيرة المقلاة السريعة بدون تخمير ولا قلي في الزيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.