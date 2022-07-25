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عمر شويل - جدة وصفة فعالة لتبييض البشرة واليدين مثل الحليب وتقضي علي البقع والتصبغات، تبييض الوجه واليدين من الأمور التي تسعى إليها العديد من النساء دائماً حيث تهتم بها جميع النساء خصوصاً في حالة وجود مناسبة، فتلجأ العديد من السيدات بالطبع إلى العديد من الطرق الكيميائية لتبييض البشرة ولكن لديها العديد من الأضرار بالطبع على المدى البعيد، حيث أنها تتسبب في تهيج واحمرار الجلد كما تؤدي لجفاف البشرة ومن خلال هذا المقال سوف نقدم مجموعة من الوصفات الرائعة لتبييض الوجه واليدين تابعوا معانا.

وصفة فعالة لتبييض البشرة واليدين وتجعلها مثل بشرة الأطفال

يعد تبييض البشرة واليدين من الأمور الهامة لدي النساء ولذلك تقوم بالعناية بهم بشكل خاص.

ولكن نظراً للعوامل التي تتعرض لها فإنها تؤدي لمشاكل كثيرة مثل ظهور التصبغات والبقع الداكنة علي الجلد.

ولذلك سوف أقدم لكم وصفة فعالة لتبييض البشرة واليدين وتعالج مشاكلها بشكل سريع.

وصفة الحليب والدقيق



يمكنكم استخدام الدقيق من أجل العناية بالبشرة ويمكنكم وضعها في العديد من الوصفات الخاصة بكم، كما يجب الإشارة أن له العديد من الفوائد الرائعة حيث يعالج العديد من الأمراض الجلدية ويعالج أيضاً مشكلة حب الشباب.

كما يساعد الدقيق في زيادة نضارة الوجه ونعومة البشرة أيضا كما يقشر كافة خلايا الجلد الميتة، والحليب يعتبر مهدئ رائع وملطف البشرة أيضًا.

كما يساعد في غلق مسام الوجه ويمكنكم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة في المنزل من خلال الخطوات الآتية:

المكونات



نصف كوب من الدقيق الأبيض.

أربع ملاعق من الحليب السائل.

طريقة التحضير



في البداية يجب عليكم خلط الدقيق مع الحليب ويتم خلطهم جيداً مع بعض حتى يمكن الحصول على قوام كريمي ناعم.

نعمل على وضع هذا الخليط على اليدين والوجه والرقية ويترك لمدة عشرون دقيقة ثم بعد ذلك يغسل جيدا بالماء الدافئ.

فوائد الدقيق لتبييض البشرة

من الجدير بالذكر أن الدقيق له العديد من الفوائد الرائعة الصحية التي تساعد على تبييض البشرة، ومن بين هذه الفوائد: