أسهل طريقة لعمل كيكة الموز والكراميل في المقلاة

كيكة الموز والكراميل كيكة صيفية لطيفة لأنها لا تحتاج لإشعال الفرن في درجة حرارة الصيف المرتفعة حيث يتم إعدادها بالكامل في المقلاة أو الطاسة وتسوى على عين البوتجاز كما أنها لا تحتاج للكثير من الوقت، وهي في الحقيقة كيكة كل المواسم حيث أن الموز متوفر تقريبًا في كل البلاد العربية على مدار العام.

مقادير كيكة الموز السريعة

لا تحتاج هذه الوصفة لعدد كبير من المكونات، فقط بمكونات بسيطة سوف نحصل على كيكة الموز والكراميل اللذيذة وبنكهة الشوكولاتة كذلك.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من السكر.

من 2 إلى 3 ثمرات من الموز.

كوب دقيق.

4 ملاعق كبيرة كاكاو فاخر غير محلى.

2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

رشة من الملح.

حبة من البيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

4 ملاعق كبيرة من السكر.

ربع كوب من الزيت النباتي.

نصف كوب من الحليب السائل.

طريقة عمل كيكة الموز والكراميل في الطاسة