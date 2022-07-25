نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لعمل كيكة الموز والكراميل في المقلاة في المقال التالي
كيكة الموز والكراميل كيكة صيفية لطيفة لأنها لا تحتاج لإشعال الفرن في درجة حرارة الصيف المرتفعة حيث يتم إعدادها بالكامل في المقلاة أو الطاسة وتسوى على عين البوتجاز كما أنها لا تحتاج للكثير من الوقت، وهي في الحقيقة كيكة كل المواسم حيث أن الموز متوفر تقريبًا في كل البلاد العربية على مدار العام.
مقادير كيكة الموز السريعة
لا تحتاج هذه الوصفة لعدد كبير من المكونات، فقط بمكونات بسيطة سوف نحصل على كيكة الموز والكراميل اللذيذة وبنكهة الشوكولاتة كذلك.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- من 2 إلى 3 ثمرات من الموز.
- كوب دقيق.
- 4 ملاعق كبيرة كاكاو فاخر غير محلى.
- 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر.
- رشة من الملح.
- حبة من البيض.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- 4 ملاعق كبيرة من السكر.
- ربع كوب من الزيت النباتي.
- نصف كوب من الحليب السائل.
طريقة عمل كيكة الموز والكراميل في الطاسة
- قبل إعداد كيكة الموز والكراميل نقوم بتجهيز الكراميل وذلك عن طريق وضع ملعقة كبيرة من الزبدة في المقلاة التي سنقوم بإعداد الكيك بها. وفور ذوبان الزبدة نضع ملعقة من السكر ونتركهم على نار هادئة.
- نقطع ثمرات الموز إلى نصفين بالطول ثم نوزع أنصاف الموز فوق الكراميل في الطاسة ونتركه على نار هادئة جدًا لحين تجهيز عجينة الكيك أو حتى يحصل الموز على الكرملة المطلوبة.
- لتجهيز خليط الكيك نخفق البيضة مع السكر والفانيليا في وعاء غائر باستخدام المضرب اليدوي. بعد ذلك يتم إضافة الحليب والزيت مع الخفق المستمر حتى تختلط مكونات الوصفة.
- باستخدام مصفاه أو منخل ننخل الدقيق مع البيكنج بودر والكاكاو ورشة الملح فوق الخليط السائل ونقلبهم جميعًا بشكل جيد لحين الحصول على قوام الكيك.
- إذا لاحظنا سماكة في القوام يمكن تخفيفه بالقليل من الحليب.
- بعد ذلك نسكب خليط الكيك في المقلاة فوق الموز والكراميل ونغطي الطاسة ونضعها على نار هادئة حوالي ربع ساعة ثم نختبر النضج باستخدام خلة الأسنان.
- هنا نرفعها من على النار ونقلبها على الوجه الآخر بحيث يصبح الموز المكرمل على الوجه ثم نضعها على النار ثانية دقائق قليلة حتى تأخذ لون من الجانب الآخر.
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