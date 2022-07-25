نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعا لألم إزالة الشعر مع هذه الخلطة السحرية لازالة الشعر الزائد بسهولة وبدون الم نهائي في المقال التالي

عمر شويل - جدة الشعر الزائد فى الجسم والبشرة من الأمور التى تزعج جميع النساء ويرغبون دائماً فى الحصول على طرق عديدة لإزالتها بسهولة، وتعد طريقة السويت من الوصفات المؤلمة فى إزالة الشعر، ويوجد أكثر من طريقة لإزالة الشعر بدون الم، وسوف نعرض فى هذا المقال عن طرق عديدة لإزالة الشعر من الجسم بدون الم.

طريقة ازالة الشعر بدون الم بالشفرة

الشفرة من الأدوات التي تعمل على إزالة الشعر بسهولة دون أي ألم يصاحبها، ويمكن استخدامها فى اى وقت وفى كل مكان لسهولة استخدامها وحجمها الصغير الذى يوضع فى الحقيبة بمنتهى السهولة، ويمكن إعداد وصفة بالشفرة لتأخر انبات الشعر بالجسم.

وصفة لإزالة الشعر بالشفرة

المكونات

شفرة الحلاقة الحريمى اى نوع تفضلينه.

معلقة خل كبيرة.

ماء للتخفيف.

تحضير الشفرة والخل لإزالة الشعر

نخلط الخل مع الماء فى وعاء ونقوم بوضع الشفرة داخل هذا الوعاء، ثم نقوم بوضع الشفرة بالخل على المناطق التى نريد إزالتها مع اتجاه الشعرة، ونقوم بعمل هذه الخطوة في كل منطقة بالجسم.

سوف تلاحظين إزالة الشعر بهذه الشفرة بسهولة، كما أنها تعد من الوصفات السهلة والمريحة عند الاستخدام، ويعد الخل من الوصفات الطبيعية التى تقلل من نمو الشعر وتعمل على التخلص من الشعر نهائيا مع الاستمرار بهذه الوصفة سوف تلاحظين قلة الشعر الموجودة بالجسم إلى أن تختفي تماماً.

وصفة لإزالة الشعر من الجسم بدون ألم

المكونات

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

معلقة كبيرة من العسل الأبيض.

ماء ورد.

تحضير وصفة الخميرة لإزالة الشعر بدون الم

نحضر وعاء صغير ونخلط الخميرة مع العسل الأبيض وماء الورد للحصول على عجينة لينة ومتماسكة، ثم نضعها على المناطق التى نريد إزالتها لمدة دقيقتين، ثم نستخدم شرائط الشمع فى إزالة الشعر.

هذه الوصفة سوف تقلل الشعور بالألم، والخميرة مع العسل تعمل على تنميل المناطق التي تريد إزالتها وتجعل إزالة الشعر سهلة وبسيطة، كما أن طريقة تحضير الوصفة سهل وبسيط ولا يستغرق وقت طويل في الإعداد، ويمكن إزالة الشعر بماكينة الحلاقة الكهربائية ونضع الخليط قبل البدء بها فهى طريقة تصلح لأى طريقة مؤلمة تستخدم فى إزالة الشعر.