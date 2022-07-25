نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بأقل تكلفة بقوام كريمي ومظبوط مثل الجاهزة والطعم غني في المقال التالي

طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت، من أكثر المقبلات التي نقوم بتناولها بشكل يومي ودائم هي الجبن وهناك أنواع كثيرة جدًا للجبن منها القريش والكريمي و المالحة و الرومي وكل نوع من هذه الأنواع له طعم مميز جدًا ومذاق مختلف كما أن كل نوع من هذه الأنواع يحتاج إلى طريقة مخصوصة لتحضيرها، وتعد الجبنة الكريمي من أكثر الجبن التي يفضلها الجميع هي الجبنة الكريمي ونقوم بشراء كميات كبيرة منها ولذلك حرصنا على تقديم طريقة تحضيرها من المنزل بطريقة اقتصادية لن تكلفك الكثير و ستحصلين على القوام الكريمي المظبوط مثل الجاهز. الجبنة الكريمي في البيت المقادير نصف كيلو لبن (حليب).

3 معالق كبيرة خل ابيض.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر (اختياري لتعزيز الطعم).

3 قطع جبنه مثلثات.

ملعقة كبيرة من القشطة.

3 معالق كبيرة زيت نباتي.

نصف ملعقة صغيرة ملح. طريقة تحضير الجبنة الكريمي في البيت في البداية نأتي بالحليب ونقوم بوضعه في وعاء كبير.

بعد ذلك نضع الوعاء على النار ونترك الحليب حتى يبدأ يوصل إلي درجة الغليان قبل أن يصل إلى الغليان نضيف الخل الأبيض.

نقلب الخل الأبيض مع الحليب على نار هادئة ستلاحظين ان الحليب بدأ يفصل عن بعضها ويحدث تكتلات في الخليط.

استمري في تقليب الحليب حتى يفصل الماء تماما عن الماء.

نحرص على تقليب الحليب بشكل بطئ لكى يفصل بشكل أسرع.

نستمر هكذا لمدة 5 دقائق تقريبا رسيفصل الحليب عن الماء.

بعد ذلك نرفع خليط الجبنة الكريمي مع على النار ونتركها حتى تبرد تماماً.

ثم نأتي بالمصفاة ونقوم بتصفية الحليب من الماء المتواجد في الخليط.

بعد ذلك نقوم بوضع خليط الحليب في الخلاط الكهربائي.

نضيف عليه الحليب البودر ونقوم بضربه حتى ينعم قوام الجبنة.

ثم نضيف الملح الجبنة المثلثات و القشطة على خليط الجبنة الكريمي.

بالتدريج نقوم بوضع الزيت مع الضرب المستمر.

نضرب الجبنة في الخلاط الكهربائي جيدًا حتى يمتزجا المكونات وتحصلين على قوام كريمي ناعم ومتماسك.

إذا كنت تفضلين قوام الجبنة سائل ضيفي القليل من الماء.

بعد ذلك نأتي بعلبة الحفظ ونقوم بدهنها من الداخل بقليل جدًا من الزيت.

ثم نسكب خليط الجبنة الكريمي ونغلقها جيدًا.

توضع الجبنة في الثلاجة لمدة 3 ساعات لكى تبرد ثم تقدم للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بأقل تكلفة بقوام كريمي ومظبوط مثل الجاهزة والطعم غني - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الجبنة الكريمي في البيت بأقل تكلفة بقوام كريمي ومظبوط مثل الجاهزة والطعم غني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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