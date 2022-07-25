نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة النشا والزبادي المذهلة لنفخ الخدود وتسمين وتبييض الوجه من اول استعمال في المقال التالي

عمر شويل - جدة تفضل الكثير من الفتيات والسيدات الآن الخدود المنفوخة وذلك تقلدًا بالمشاهير ومن أجل اتباع الموضة، ولأنهم يرون أن شكل الوجه يكون أجمل عند امتلاء الخدود ونظرًا لإرتفاع أسعار عمليات التجميل وحقن الفيلر والدهون لنفخ الخدود فهم يبحثون عن طرق طبيعية ودائمة أيضًا لأن عمليات التجميل تكون نتائجها مؤقتة وتنتهي بعد فترة محددة.

وصفة لنفخ الخدود

يوجد بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل على نفخ الخدود بشكل طبيعي ويستطيع أن تدوم النتائج بشكل مستمر ومن هذه الوصفات الآتي:

وصفة الخميرة

الخميرة لها قدرة فائقة على الانتفاخ والتسمين ويتم استخدامها بكل سهولة من خلال اتباع خطوات بسيطة وهي كالآتي:

المكونات:

ملعقة كبيرة واحدة من الحلبة المطحونة.

2 ملعقة صغيرة من الخميرة بيرة.

كوب واحد من الماء.

طريقة التطبيق:

يتم إحضار الماء ويضاف إليها الحلبة ويتم تقليبهم جيدًا.

تضاف الخميرة أيضًا إلى الخليط مع الاستمرار في التقليب حتى تذوب الخميرة في الماء وتتجانس مع الماء والحلبة.

يوضع الخليط على الخدود ويتم تدليك الخدود بها بحركات دائرية لمدة عشرة دقائق، ويجب أن يكون التدليك برفق.

يغسل الوجه بالماء الفاتر للتخلص من الخليط.

يفضل استخدام ماء الورد على الخدود بعد غسلها وذلك من خلال غمس قطنة في ماء الورد وتمريرها على الخدود.

لابد من الانتظام على استخدام الوصفة للحصول على نتائج جيدة.

وصفة الزبادي والنشا

يعمل النشا على نفخ الخدود بشكل ملحوظ وإضافة الزبادي إليها تساعد على الترطيب والتفتيح للحصول على وجه حيوي ومشرق.

المكونات:

كوب من الزبادي الطبيعي.

ملعقة صغيرة واحدة من مسحوق النشا.

ملعقة صغيرة واحدة من الخميرة بيرة.

ملعقة صغيرة واحدة من البيكنج بودر.

طريقة التطبيق: