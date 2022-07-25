طريقة عمل البسبوسة الذهبية المرملة بالزبادي في البيت بطعم رهيب

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يحتفل المسلمون في تلك الأيام المباركة بحلول عيد الأضحى المبارك وهو من المناسبات الهامة التي تحرص فيها السيدات على إعداد أشهى الأكلات وكذلك الحلويات والتي من أشهرها البسبوسة الذهبية المرملة بالزبادي ذات المذاق اللذيذ والطعم الرائع الذي يخطف القلب والمعدة، وتتساءل العديد من السيدات عن طريقة اعدادها في المنزل بدلاً من شرائها من محلات الحلويات لضمان تحضيرها بطريقة صحية فضلاً عن توفير الكثير من المال، وفي إطار هذا المقال نستعرض لكم مكونات عمل البسبوسة الذهبية المرملة بالزبادي وطريقة تحضيرها في البيت في خطوات سهلة وبسيطة.
مكونات عمل البسبوسة الذهبية المرملة بالزبادي
وتعد البسبوسة واحدة من الحلويات العربية الشهيرة ويتشكل قوامها الأساسي من السميد والسمن والسكر، وتختلف مسمياتها من بلد إلى أخرى ومنها الهريسة والبسيمة والرواني وغيرها، وفيما يلي نستعرض لكم أهم المكونات المستخدمة في إعدادها.
- ثلاثة أكواب من السميد.
- كوب من السكر الأبيض.
- رشة من الملح.
- كوبين من الزبادي.
- كيس من البيكنج بودر.
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي
طريقة تحضير البسبوسة الذهبية في البيت
وإليكم طريقة تحضير البسبوسة الذهبية المرملة بالزبادي باستخدام مكونات اقتصادية وغير مكلفة.
- في البداية اخلطي السميد مع كل من البيكنج بودر والملح والسكر في قدر عميق مع التقليب الجيد حتى تتداخل جميع المكونات مع بعضها بشكل جيد.
- أضيفي إلى المزيج السابق الزيت النباتي بالتدريج واستمري في التقليب حتى تمتزج المكونات جيداً.
- ثم قومي بإضافة كوبين من الزبادي إلى الخليط السابق مع الاستمرار في التقليب.
- احضري صينية الفرن وادهني جوانبها من الداخل وأرضيتها بالزيت وبعد ذلك افردي فيها البسبوسة بالتساوي.
- قومي بضبط الفرن على درجة حرارة 180 ° مئوية ثم ضعي فيها الصينية واتركيها حتى يحمر سطح البسبوسة ويكتسب اللون الذهبي المميز للبسبوسة.
- وقبل أن تبرد قومي بإفراغ الشربات البارد عليها بالتساوي ثم قومي بتقطيعها وتناوليها مع أسرتك بالهناء والشفاء.
- وحتى تنجح وصفة البسبوسة المرملة يجب عليك تقليب المكونات جيداً لمدة خمسة دقائق كما يتوقف نجاح الوصفة بدرجة كبيرة على البيكنج بودر.
- كما يجب سكب الشربات عليها بعد خروجها مباشرة من الفرن ويحب أن يكون الشربات بارداً كما ذكرنا.
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