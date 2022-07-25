طريقة عمل البسبوسة الذهبية المرملة بالزبادي في البيت بطعم رهيب

يحتفل المسلمون في تلك الأيام المباركة بحلول عيد الأضحى المبارك وهو من المناسبات الهامة التي تحرص فيها السيدات على إعداد أشهى الأكلات وكذلك الحلويات والتي من أشهرها البسبوسة الذهبية المرملة بالزبادي ذات المذاق اللذيذ والطعم الرائع الذي يخطف القلب والمعدة، وتتساءل العديد من السيدات عن طريقة اعدادها في المنزل بدلاً من شرائها من محلات الحلويات لضمان تحضيرها بطريقة صحية فضلاً عن توفير الكثير من المال، وفي إطار هذا المقال نستعرض لكم مكونات عمل البسبوسة الذهبية المرملة بالزبادي وطريقة تحضيرها في البيت في خطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل البسبوسة الذهبية المرملة بالزبادي

وتعد البسبوسة واحدة من الحلويات العربية الشهيرة ويتشكل قوامها الأساسي من السميد والسمن والسكر، وتختلف مسمياتها من بلد إلى أخرى ومنها الهريسة والبسيمة والرواني وغيرها، وفيما يلي نستعرض لكم أهم المكونات المستخدمة في إعدادها.

ثلاثة أكواب من السميد.

كوب من السكر الأبيض.

رشة من الملح.

كوبين من الزبادي.

كيس من البيكنج بودر.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الزيت النباتي

طريقة تحضير البسبوسة الذهبية في البيت

وإليكم طريقة تحضير البسبوسة الذهبية المرملة بالزبادي باستخدام مكونات اقتصادية وغير مكلفة.