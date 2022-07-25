نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لعلاج الصلع وملئ وإنبات فراغات الشعر بسرعة البرق لن تصدقي في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني الكثير من النساء من وجود فراغات الشعر فهي تعد من أكثر المشكلات التي تسبب إزعاج لهم ويشعرون بالحرج عند الظهور أمام الآخرين، ويبحث معظم النساء عن حل لفراغات الشعر وقد يلجأون إلى استخدام بعض مستحضرات الشعر التي تؤثر بشكل سلبي على نموه، ويستخدم بعض السيدات الخلطات الطبيعية التي تعمل على علاج فراغات الشعر بشكل طبيعي.

من المشكلات الكبيرة والمزعجة التي قد تواجه الكثير من الاشخاص سواء الرجال أو النساء هي مشكلة شيب الشعر وهذا من أكثر الأشياء التي تجعلهم يشعرون بالإكتئاب، لذلك يقوم كل شخص بالبحث عن الطريقة أو العلاج المناسب الذي يساعد على التخلص من الشعر الأبيض تماما ولابد من إستعمال خلطة طبيعية حتى لا يحدث ضرر لصحة الشعر.

خلطة لعلاج فراغات الشعر

خلطة زيت الخروع

نجد أن زيت الخروع هو من أكثر الزيوت الطبيعية التي تعمل بشكل فعال في علاج فراغات الشعر، حيث يتكون من الأحماض الدهنية التي تعمل على تغذية بصيلة الشعر ويمكن استخدامه كالتالي:

المقادير

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع.

طريقة الاستخدام

ناتي ببولة صغيرة ونضع بها ثلاث ملاعق كبيرة من زيت الخروع نضعه علي النار حتي يتم تدفئته قليلا ثم رفعه من على النار ونتركه حتى يبرد.

نقوم بتدليك فروة الرأس جيدا من الجذور حتى الاطراف ثم نغطي الشعر ونتركه فترة الليل كامله.

وفي صباح اليوم التالي يغسل الشعر جيدا باستخدام الماء الفاتر.

يجب استخدام هذه الوصفة بشكل متكرر من ثلاث الى اربع مرات اسبوعيا حتى نحصل على نتيجة مرضية.

خلطة زيت جوز الهند

استخدم خلطة زيت جوز الهند لانه مفيد جدا في علاج فراغات الشعر فإنه يغذي فروة الرأس ويساعد على نمو الشعر بشكل سريع وطبيعي، ويمكن استخدامه كالتالي:

المقادير

إحضار ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

طريقة الاستخدام

نأتي بوعاء صغير ونضع به ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند ونضعه على فروة الرأس وندلك الفروة باستخدام أصابع اليدين بعمل مساج للشعر.

نترك خلطة زيت جوز الهند على الشعر فترة الليل كله ثم نغسله صباح اليوم التالي.

تستخدم تلك الخلطة لمدة ثلاث مرات اسبوعيا حتي تعمل علي علاج الفراغات في الشعر.

خلطة زيت النعناع

المقادير

ملعقة كبيرة من زيت النعناع.

ملعقة صغيرة من الماء.

استخدام غطاء للشعر.

طريقة الاستخدام