ملعقة سحرية لتخزين الطماطم من السنة للسنة وطريقة الصلصة وسر اللون الاحمر الرائع باسرار الشيفات بكل سهولة

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ملعقة سحرية لتخزين الطماطم من السنة للسنة ، طريقة تخزين الطماطم حيث ترتفع أسعارها في أوقات مختلفة خلال العام مما يجعل ربات البيوت تبحث عن طريقة للاحتفاظ بها لفترات طويلة لمحاربة فترة الغلاء وللاستفادة الكاملة بالطماطم وبعناصرها الغذائية الهامة كما تعتبر الطماطم من العناصر الأساسية والتي لا غنى عنها في اتمام عملية الطبخ ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أهم الطرق المستخدمة في عملية تخزين الطماطم. ملعقة سحرية لتخزين الطماطم من السنة للسنة يتم اختيار الثمرة جيدا حتى تظل محتفظة بقيمتها الغذائية فترات أطول وحتى لا تؤثر على بقية الثمرات داخل الوعاء الواحد فنختار القوام الصلب المتماسك واللون الأحمر الخالص بدون وجود اصفرار في أماكن متفرقة من الثمرة.

يتم حفظ الثمار في قطعة قماش قطنية فبعد الغسيل والتجفيف يتم وضعها في قطعة من القماش وتترك لتجف.

استخدام الأكياس المصنوعة من الخيش لأنها تظل فترة أطول محتفظة بما تحتويه دون عطب أو تلف ويراعى أيضاً تغير الأكياس بين الحين والآخر.

ضبط درجة الحرارة للثلاجة بوضع خمس درجات مئوية من ثلاثة لسبعة أيام. طريقة حفظ عصير الطماطم يتم غسيل الطماطم بعناية

يتم التقطيع الى ارباع.

ادخالها في الخلاط.

تصفية العصير من الشوائب في أكياس بلاستيكية.

يتم وضع العصير المصفى في وعاء ويتم اضافة قليل من ملح الطعام ويتم التسخين على نار هادئة.

تترك حتى تبرد ثم توضع في أكياس التفريز ويجب أن تكون محكمة الغلق. طرق تخزين الطماطم تبعاً للغرض المخصص صلصة الطماطم يتم الاحتفاظ بها حتى يتم استخدامها في عملية الطبخ تضاف فقط قليل من ملح الطعام والسكر لإتمام عملية الحفظ داخل الفريزر ويتم اخراج الكميات المطلوبة منها حسب الرغبة.

تجميد الطماطم ويتم الاحتفاظ بها على حالتها دون تقطيع أو عصر وتستخدم لعمل السلاطة أو حفلات الشواء وغيرها.

تجفيف الطماطم وفي هذه الحالة يتم الاحتفاظ بها بعد تجفيفيها من الماء عن طريق ادخالها الفرن بدرجة حرارة معينة حتى تتخلص من الماء ثم تخزينها في أياس بلاستيكية داخل الفريزر. نصائح هامة للحفاظ على الطماطم عند عملية التخزين وضع الحبات القوية أولا حتى تتحمل الصدمات والحبات الأقل صلابة بالتتابع.

تضع الطماطم مقلوبة حتى تحتفظ بالعناصر الغذائية كاملة.

تضع بعيداً عن الفواكه والخضراوات الأخرى والتي قد يصدر عنها غاز الايثلين والذي يساعد في اتمام نضج الثمار. عمر شويل - جدة ملعقة سحرية لتخزين الطماطم من السنة للسنة وطريقة الصلصة وسر اللون الاحمر الرائع باسرار الشيفات بكل سهولة - ثقفني

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