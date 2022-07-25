نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرار وتكات عمل لقمة القاضي بالعسل والسكر بكل سهولة في المقال التالي
لقمة القاضي من الحلويات الشرقية التي اشتهرت في جميع الدول العربية، فهي من الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، حيث أنها تتميز بالمذاق اللذيذ والشهي، وقد تتعدد أسمائها منها لقمة القاضي أو العوامة أو الزلابية أو لقيمات، وهذا على حسب كل بلد كما يمكنك تناولها بالسكر أو بالعسل أو بالشيكولاتة، وذلك على حسب الرغبة والكثير من الأمهات يرغبن معرفة طريقة سهلة عند تحضير هذه الحلوى اللذيذة، ولذلك سوف نقدم لكم أفضل الطرق لعملها في المنزل بكل سهولة.
أسرار وتكات عمل لقمة القاضي بالعسل والسكر
من خلال بعض المكونات يمكنك عمل لقمة القاضي في المنزل؛ حيث أن مكوناتها بسيطة وليست مكلفة ومتوفرة بكثرة في المنزل، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:
- 4 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.
- عبوة من الخميرة الفورية.
- ثلاثة أكواب من الماء الدافئ.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- عصير ليمونة صغيرة الحجم.
- كمية غزيرة من الزيت للتحمير.
- مقدار مناسب من الشربات.
طريقة التحضير
من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على لقمة القاضي اللذيذة المحببة لدى الكثير من الكبار والصغار، ويتم عملها بمنتهى السهولة لا تستهلك وقت كبير في عملها، والخطوات هي كالتالي:
- يتم إحضار وعاء كبير الحجم ونضع به كلا من الدقيق والخميرة والملح وتقلب المكونات جيدا حتى تتجانس.
- ثم بعد ذلك يتم إضافة الماء الدافئ إلى الخليط تدريجيا، وذلك حتى نحصل على قوام مناسب مع التقليب الجيد لمدة عشر دقائق.
- نقوم بتغطية الخليط ووضعه في مكان دافئ لمدة ساعة تقريبا حتى يختمر جيدا.
- ثم نقوم بخفق العجين مرة أخرى ونغطيه جيدا، ونتركه في مكان دافئ في الغرفة لمدة نصف ساعة مرة أخرى.
- بعد ذلك يتم إحضار مقلاة كبيرة الحجم وعميقة ونضع بها زيت غزير، ثم نرفعها على نار متوسطة.
- ثم نبدأ في تشكيل لقمة القاضي باستخدام ملعقة مدهونة بقليل من الزيت ونضعها مباشرة في المقلاة.
- بعد ذلك نقوم بقليها مع مراعاة تقليبها على الجهتين حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبي اللون.
- نقوم بإخراج كرات لقمة القاضي من الزيت، ونضعها في الشربات فور خروجها.
- ثم نقوم بإخراجها من الشراب ونقوم بتصفيتها.
- ومن ثم تقدم في أطباق التقديم ونرش عليها سكر بودرة.
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