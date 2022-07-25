أسرار وتكات عمل لقمة القاضي بالعسل والسكر بكل سهولة

لقمة القاضي من الحلويات الشرقية التي اشتهرت في جميع الدول العربية، فهي من الحلويات التي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص خاصة الأطفال، حيث أنها تتميز بالمذاق اللذيذ والشهي، وقد تتعدد أسمائها منها لقمة القاضي أو العوامة أو الزلابية أو لقيمات، وهذا على حسب كل بلد كما يمكنك تناولها بالسكر أو بالعسل أو بالشيكولاتة، وذلك على حسب الرغبة والكثير من الأمهات يرغبن معرفة طريقة سهلة عند تحضير هذه الحلوى اللذيذة، ولذلك سوف نقدم لكم أفضل الطرق لعملها في المنزل بكل سهولة.

أسرار وتكات عمل لقمة القاضي بالعسل والسكر

من خلال بعض المكونات يمكنك عمل لقمة القاضي في المنزل؛ حيث أن مكوناتها بسيطة وليست مكلفة ومتوفرة بكثرة في المنزل، وتتمثل هذه المكونات من الآتي:

4 أكواب من الدقيق الأبيض المنخول متعدد الاستخدام.

عبوة من الخميرة الفورية.

ثلاثة أكواب من الماء الدافئ.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

عصير ليمونة صغيرة الحجم.

كمية غزيرة من الزيت للتحمير.

مقدار مناسب من الشربات.

طريقة التحضير

من خلال الخطوات التالية يمكنك الحصول على لقمة القاضي اللذيذة المحببة لدى الكثير من الكبار والصغار، ويتم عملها بمنتهى السهولة لا تستهلك وقت كبير في عملها، والخطوات هي كالتالي: