نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احصل على بشرة صافية خلال أسبوعين بهذه الحيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل ترغبين في الحصول على بشرة أكثر إشراقًا وجمالًا في فترة زمنية قصيرة بالطرق الطبيعية؟ اليوم هناك عوامل مختلفة، مثل نمط الحياة، والتوتر، وتلوث الهواء، والآثار الجانبية للأدوية، وأشعة الشمس، وأمراض الجلد، وعلم الوراثة، وما إلى ذلك، فعالة في سواد البشرة. بالتأكيد، هذا التغيير في لون البشرة ليس لطيفًا لأي شخ ، وجميع الناس وخاصة النساء يرغبون في الحصول على بشرة صافية ومشرقة وجميلة. في هذا المقال نناقش موضوع الحصول على بشرة صافية في أسبوعين .

احصل على بشرة صافية خلال أسبوعين

عناية بالجلد

أولاً، تعرف على نوع بشرتك جيدًا واستخدم طرق تقشير البشرة المناسبة والصحيحة مرة واحدة في الأسبوع. يزيل التقشير الخلايا الميتة من سطح الجلد، مما يجعل بشرتك أكثر إشراقًا. العناية بالبشرة من الأشياء التي يجب عليك القيام بها بشكل صحيح لأن الجلد هو أهم جزء في جسمك وإذا لم تعتني به فسوف يظهر بسرعة.

رطب البشرة

لا تنسى ترطيب البشرة. الجلد الجاف هو أحد العوامل التي تجعل بشرة الوجه تبدو داكنة وباهتة. لذلك، احرص دائماً على ترطيب بشرتك باستخدام مرطب مناسب وعالي الجودة ومنعها من الجفاف.

غسل الجلد اليومي بالعسل

للعسل خصائص مدهشة للبشرة، والتي بالإضافة إلى تفتيح البشرة، تلعب دورًا فعالاً في خلق والحفاظ على رطوبة البشرة. إذا كانت بشرة وجهك حساسة، يمكنك استخدام العسل كبديل جيد لغسول الوجه. لأن العسل له خصائص مضادة للبكتيريا ويمنع تلف الجلد. قبل الاستحمام ضعي القليل من العسل على بشرتك كقناع للوجه وانتظري بضع دقائق ثم اغسليه. قد تكون هذه الطريقة صلبة ولزجة بعض الشيء، لكنها مفيدة حقًا وتساعدك على الحصول على بشرة أكثر صحة وجمالًا وأكثر إشراقًا.

قناع الوجه معنا

يحتوي الزبادي على نسبة عالية من حمض اللاكتيك وبالتالي فهو فعال للغاية ومفيد لتفتيح البشرة وتبييضها. بالنسبة لقناع الوجه هذا، من الأفضل استخدام الزبادي العادي وخلطه مع بعض العسل إذا أردت. امزجي بضع ملاعق من الزبادي مع ملعقة من الزبادي وضعيها على وجهك. انتظري بضع دقائق ثم اغسليه. مع الاستخدام المستمر لهذا الماسك الطبيعي ، ستحصلين على بشرة أكثر إشراقًا وطبيعية.

استخدام دقيق القمح لتفتيح البشرة

يعد استخدام دقيق القمح في شكل عجينة طريقة طبيعية أخرى لتفتيح لون البشرة. اخلطي بعض دقيق القمح مع بضع قطرات من الماء أو ماء الورد حتى يصبح معجونًا لزجًا. ضع العجينة على بشرتك واتركها تجف ثم اغسلها. يمكنك استخدام هذا المعجون لأجزاء أخرى من الجسم أيضاً.