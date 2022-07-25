خلطة النشا والزبادي السحرية لتبييض الوجه والرقبة من اول مرة ستندمين على انك لم تستخدميه من قبل

تحرص جميع الفتيات علي الظهور دائما ببشرة بيضاء نضرة كما ترغب دائما في تبييض الوجه والرقبة لأنهم من أكثر الأماكن التي تتعرض الى الاسمرار، ويمكنها اتباع بعض الوصفات الطبيعية التي تعمل بشكل طبيعي على تبييض الوجه والرقبة ومن هذه العناصر الطبيعية هي استخدام الزبادي والنشا فلهم تأثير كبير جدا في تبيض البشرة.

هناك العديد من المكونات الطبيعية التي يمكن أن تتعدد استخداماتها في نستخدمها في الطعام وايضا نستخدمها كأحد المكونات الطبيعية التي يستفيد منها الجلد والبشرة، ومن ضمن هذه المكونات هي استخدام النشا والزبادي فهم من أهم المكونات التي تحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات تكون مغذية للبشرة فتعمل علي تبييض البشرة وجعلها خالية من وجود أي مشكلات بها.

خلطة النشا والزبادي لتبييض الوجه والرقبة

كما نجد أيضا أن استخدام النشا والزبادي يعطي للبشرة النضارة ويجعلها صافية،كما يعمل علي توحيد لون البشرة، كما يحتوي النشا علي عناصر تستفيد منها البشرة مثل حمض اللاكتيك الذي يساعد على تقشير البشرة وإزالة طبقة الجلد الميت، ومن أهم الخلطات التي نستخدم بها الزبادي والنشا هي كما يلي:

خلطة الزبادي و النشا مع الليمون

المقادير:

ربع كوب من الزبادي.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

عدد من قطرات عصير الليمون.

طريقة الاستخدام:

نحضر وعاء إناء صغير ونضع به ربع كوب من الزبادي ثم نضيف اليه ملعقة كبيرة من نشا الذرة ونقلبهم مع بعض جيدا ثم نضع عليهم عدد من قطرات عصير الليمون و ندمجهم حتي نحصل علي قوام متجانس. نفرد خلطة الزبادي والنشا علي البشرة مع توزيعها جيدا ثم نتركها على البشرة لمدة 15 دقيقة.

نغسل البشرة والرقبة بالماء الفاتر مع استخدام مرطب مناسب لنوع البشرة.

خلطة الزبادي والنشا مع العسل

المقادير

ربع كوب من لبن الزبادي.

ملعقة صغيرة من عسل النحل.

ملعقة صغيرة من نشا الذرة.

رشة صغيرة من القرفة.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

طريقة الاستخدام