نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حيل بسيطة لتبدين أنحف من أي وقت مضى في المقال التالي

عمر شويل - جدة هل تريد أن تبدو أنحف دون ممارسة الرياضة؟ بالطبع، يمكنك القيام بذلك بسهولة. إذا كنت على استعداد، من خلال التخطيط وتحديد الأهداف، فهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها أن تبدو أكثر سخونة ونحافة على الفور دون اتباع نظام غذائي قاسي أو إجراء جراحة تجميلية شديدة. في هذا المقال نناقش موضوع المظهر النحيف ببعض الحيل البسيطة .

اظهري أنحف ببعض الحيل البسيطة

ارتدِ ملابس مناسبة

يجب عليك دائماً ارتداء الملابس المناسبة. الملابس الصغيرة جدًا أو الكبيرة جدًا ستجعلك تبدو أكبر مما أنت عليه. يجب ألا تكون الملابس ضيقة. لأن هذا يخلق ويؤكد ظهور الدهون. أيضًا، لا ينبغي أن تكون الملابس فضفاضة جداً، لأن فضفاضة جداً وإخفاء شكل جسمك سيجعلك تبدو أكبر مما أنت عليه بالفعل. بدلاً من ذلك، ارتدِ ملابس مناسبة تماماً، فالملابس الملائمة يجب أن تحافظ على شكل الجسم جيداً دون أن تضيف الكثير من الضغط.

إظهار الخصر أكثر استطالة

طريقة سهلة لتبدو أنحف بسرعة هي لفت الانتباه إلى خصرك. اختر القمصان التي تكون مشدودة عند الخصر وقم بإضافتها إلى الأحزمة أو النسيج أو الخياطة لإبراز الخصر. على سبيل المثال، يمكن أن تجعلك القمصان ذات الطيات عند الخصر تبدو أنحف.

التركيز على الصدر والجوانب لتبدو أنحف

من خلال التأكيد على حجم الصدر والوركين، يمكنك جعل خصرك يبدو أصغر. ارتدي القمصان والتنانير والفساتين التي تظهر عند الأرداف. (إذا كنت شابًا ، فحاول ارتداء قميصك بدون حزام قدر الإمكان.) يمكنك أيضاً ارتداء ملابس علوية تجعل صدرك يبدو أكبر، على سبيل المثال يمكن للنساء ارتداء قمصان ذات رتوش حول الرقبة.

اضبطي قصة الملابس لتبدو أنحف

اضبطي خطوط قطع الفستان. يمكنك إنشاء وهم الحجم المثير للاهتمام باستخدام حيل الخياطة. يمكن أن تغير التنانير والسترات والقمصان وغيرها من الملابس مظهرك. بشكل عام، يجب أن يكون لديك خطوط واضحة في الوركين أو الصدر والخصر، والحفاظ على الخطوط المقطوعة بالقرب منها قدر الإمكان.

استخدام الألوان لتجعلك تبدين أنحف

يمكنك أيضاً استخدام الألوان لتبدو أنحف. بالطبع، النصيحة المعتادة هي ارتداء الأسود دائماً. الأسود هو صديقك. تقلل الألوان السوداء وغيرها من الألوان الداكنة من كمية الظلال التي يمكن رؤيتها على جسمك. هذا يخلق وهماً بصرياً يجعلك تبدو أنحف. يمكنك أيضاً المساعدة في أن تبدو أنحف مع إكسسوارات ذات ألوان فاتحة على الخصر والمعصمين والرقبة والساقين. هناك أيضًا بعض الخيارات التي يمكنك القيام بها: