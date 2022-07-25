إذا لم تجد طريقة لفقدان الوزن حتى الآن، فنحن نقترح عليك استخدام طريقة بسيطة لفقدان الوزن أثناء نومك. إذا أكلت ما سوف نقدمه في الليل، سترى أنك تحرق الدهون بالفعل أثناء النوم. بالنسبة لأولئك الذين لديهم عادة تناول حتى القليل من الطعام قبل النوم، فهذا من أجلك! كلنا نعلم ذلك يمكن أن يؤدي تناول الطعام ليلاً وقبل النوم إلى زيادة الوزن، وهذا صحيح بشكل خاص عندما نتناول وجبات خفيفة تحتوي على الكربوهيدرات المكررة ومجموعات الطعام، مثل: الخبز والأرز ورقائق البطاطس والمعجنات (نوع من أصابع الأرز)، والتي تحتوي على نسبة منخفضة من الألياف وتحتوي على نسبة عالية من السكر.

اخسر وزنك كل ليلة أثناء نومك مع هذا النظام الغذائي للتنحيف

بالطبع، ستتحول هذه السعرات الحرارية بسرعة إلى طاقة ولن تستخدم هذه السعرات الحرارية التي تحصل عليها في نومك، لذلك سيتم تخزينها على شكل دهون في جسمك! وسيكون لديهم أخبار سيئة لخصرك! بالطبع، لا يزال الخبراء يقولون إنه من الأفضل عدم الذهاب إلى الفراش جائعًا (إليكم السبب!) عندما تبدأ معدتك في التذمر عندما تستعد للنوم وتطفئ الأنوار، فمن الأفضل أن تبحث عن طعام يحتوي على نسبة منخفضة من الكربوهيدرات و نسبة عالية من البروتين.

ماذا تأكل لانقاص الوزن ؟

تناول جبن الموزاريلا واللوز والجوز لإذابة وتقلص معدتك في نومك المتأخر

إذا كنت جائعًا جدًا، فهناك خيار جيد لك. سلاسل جبن موزاريلا مجففة. هناك 100 سعرة حرارية لكل قطعة. هذا العلاج قليل الدهن ولكنه قوي يحتوي على 6 غرامات من البروتين بشكل مدهش. لكنها تحتوي على غرام واحد فقط من الكربوهيدرات!

حمية التخسيس لإذابة البطن

نظرًا لاحتوائه على عناصر غذائية أخرى مثل الكالسيوم وفيتامين د بالإضافة إلى ذلك، فلا داعي للقلق بشأن الإفراط في تناول الطعام بفضل البروتين المعبأ. بالنسبة إلى عدم تحمل اللاكتوز (بالنسبة لأولئك الذين لا يهتمون بمنتجات الألبان ولا يمكنهم حتى تناولها)، فإن حفنة من المكسرات مثل اللوز والجوز يمكن أن تفعل الحيلة، ومع ذلك، كلا المكسرات تحتوي على دهون. السعرات الحرارية، تحتوي أيضًا على كمية كبيرة من البروتينات وفيتامين E والسيلينيوم والمغنيسيوم والعناصر الغذائية الصحية الأخرى، فقط تذكر أنه إذا كنت ستأكل فواكه مجففة، فإن كمية صغيرة منها ستلبي جميع احتياجاتك.