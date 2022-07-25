استخدمي دلكة النشا والفازلين لتفتيح البشرة وتبيض الجسم

تبحث الكثيرات من النساء عن استخدام دلكه النشا والفازلين لتبييض وتفتيح البشرة والجسم بأكمله، حيث أنه من المعروف عن تلك الدلكة أنها تزيل جميع البقع الغامقة التي توجد في الجسم من الاستخدام الأول، كما أنها لن تؤثر في حدوث أي مشاكل في الجلد وهو ما جعل دلكة النشا والفازلين تأخذ الشهرة الواسعة خلال الفترة الماضية، ولهذا فنحن في السطور التالية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام المزيد من التفاصيل حول دلكة النشا والفازلين التي تستخدم لتفتيح البشرة.

أبرز مكونات عمل دلكة النشا والفازلين لتبييض الجسم

تعتبر مكونات عمل دلكة النشا والفازلين لتفتيح وتبييض البشرة سهلة جدًا، حيث جاء تلك المكونات كالاتي:

عدد ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير من النشا.

أيضًا سوف نحتاج إلى اثنين معلقه ذات حجم كبير من الفازلين الطبي الذي يكون متوفر في الصيدليات ومحلات العطارة.

سوف نحتاج إلى اثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

واحد ملعقة ذات حجم كبير من ماء الورد.

ملعقة واحدة ذات حجم كبير من العسل الأبيض.

أسهل طريقة لعمل دلكة النشا والفازلين لتبييض الجسم

كما ذكرنا لكم متابعينا الكرام أن طريقة عمل دلكة النشا والفازلين في المنزل لتبييض الجسم وتفتيح البشرة تعد سهلة جدًا وهو ما جعل الكثيرات من النساء تبحثن عن الطريقة الصحيحة لاستخدامها وإعدادها، وجاءت تلك الطريقة الصحيحة كما يلي: