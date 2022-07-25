باسرار المطاعم.. طريقة البرجر الاصلية احلى من ماك بتكات سرية بدون تكاليف فى 3 دقائق مش هتبطلى تعملية

باسرار المطاعم.. طريقة البرجر الاصلية ، طريقة البرجر الاصلية التي تمنحك طعمًا لذيذًا للبرجر المكون من أنواع عدة من اللحوم، فهو يصنع من اللحم البقري، أو البتلو، أو الدجاج، ويحبه الأطفال كثيرًا ومن الممكن أن يتناولوا سندوتشات البرجر كوجبة بين الوجبات في أثناء حضورهم تمريناتهم او ما شابه، لذلك يجب عليك أن تتعلمي صنعه في المنزل لتتأكدي من توفره حين الاحتياج إليه.

باسرار المطاعم.. طريقة البرجر الاصلية

اصنعي البرجر بنفسك لضمان أكبر ومعرفة المكونات التي دخلت في تكوينه، وهي كما يلي:

½ك لحم مفروم، مع الدهن الخاص بها.

بقسماط ناعم بقدر حوالي ربع كوب.

كيس بيكنج باودر.

بيضة، وملح وفلفل اسود.

بصل بودر، مع توابل لحوم، وثوم بودر.

جوزة الطيب ناعمة بقدر بسيط جدًا، مع ملعقة زيت.

الطريقة:

خذي إناء استانلس مناسب الحجم واجمعي فيه كافة المكونات.

اعجني بخفة وعناية حتى تتوازن المكونات.

أحضري قوالب دائرية بأحجام متساوية، أو افردي العجين على سطح نظيف وشكليه بطبق مستدير بدون حافة، أو حتى كوب واسع قليلًا.

لا تضعي اللحم في القالب، أو تقسميه بالكوب دون تزييت الأداة المستخدمة كي لا يحدث التصاق.

بعد فعل ذلك أوقدي على مقلاة بزيت بسيط جدًا، وسخنيها ثم ضعي قرص البرجر عليها

دقيقة واحدة، ثم اقلبي القطعة وكرري كل دقيقة حتى تجدي أنها قد نضجت بالكامل.

أخرجي القطع الناضجة، وضعي الخبز في المقلاة بدون إضافة زيت، وهذا يمنحك رائحة الشواء.

اصنعي الساندويتشات لأطفالك مع إضافة الخضر التي تريدينها، والكاتشب، لتستمتعي بالبرجر كما تتناولينه في المحلات تمامًا.

نصائح لعمل البرجر في البيت

إن كنت تريدين الخروج ببرجر شبيه الطعم بما تتناولينه خارجًا فنفذي ما يلي: