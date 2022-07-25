“مشروبات ستاربكس” اصنعي مشروبات القهوة الباردة في منزلك وقولي وداعا لاستغلال الكافيهات

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القهوة الباردة من المشروبات التي يفضلها الكثير من الاشخاص وتحتوي على عناصر وفيتامينات مختلفة، ولكن اسعارها باهظة في الكافيهات والمطاعم في هذا المقال نقدم لكم طريقة عمل القهوة الباردة بطرق مختلفة ولن تكلفك الكثير من الاموال. طريقة الايس موكا الباردة: نحضر الخلاط ونضع به نصف كوب من الحليب وملعقتان من الكاكاو الخام.

وملعقة صغيرة من بودرة الاسبريسو ثم نضيف سكر حسب الرغبة ونضع مكعبات ثلج ونخلطهم جيدا مع بعضهم.

نحضر كوب زجاجي ونضع به صوص شوكولاتة لتزين الكوب ثم نضع مشروب الموكا ونضع فوقها كريمة مخفوقة وبعض من صوص الشوكولاتة. مشروب الكراميل فرابتشينو: نضع كوب من الحليب في الخلاط ونضيف مكعبات ثلج وملعقة صغيرة من القهوة سريعة الذوبان.

ثم نضيف ملعقة من صوص الكراميل واضافة سكر حسب الرغبة ونخلطهم مع بعضهم جيدا سينتج رغوة وكميته تزيد.

نحضر كوب زجاجي ونزينه بصوص الكراميل ونضيف عليه خليط الحليب بعد ذلك نضع كريمة مخفوقه وقليل من صوص الكراميل. طريقة عمل دالغونا كوفي: نحضر وعاء زجاج نضع به ملعقتان سكر على ملعقتان قهوة سريعة الذوبان مع ملعقتان من الماء.

ثم نقوم بضربهم بالمضرب الكهربائي الى ان يتحول لونهم للون فاتح ونستمر في ضربهم الى ان يصبح قوامها كريمي.

نحضر الكوب الخاص بالشرب ونملئ نصفه حليب بارد وبه قطع من الثلج ونضيف ملعقة من الكراميل ثم نضع بعض من القهوة التي قومنا بضربها ونقلبهم معا بعد ذلك نضع ما تبقى من القهوة. مشروب القهوة الكريمي: نضع ثمرة من الموز مقطعه دوائر صغيره في الخلاط ونضيف عليها ثلاث ملاعق صغيرة من الكاكاو الخام.

ثم نضيف ملعقة من القهوة سريعة الذوبان وكوب من الحليب البارد ومكعبات الثلج بعد ذلك نضيف ثمرة من التمر إذا لم يتوفر لديكم يمكن استبداله بالسكر.

نخلط هذه المكونات جيدا مع بعضهم حتى يذوبوا ويصبح القوام كريمي. مشروب القهوة المثلجة على الطريقة الفيتنامية: نحضر الكوب الخاص بالشرب ونضع نصفه حليب بارد.

ثم نضيف ملعقتين من الحليب المكثف المحلى ونقلبهم جيدا حتى يتم الذوبان.

وعلى جانب اخر نحضر ملعقة من القهوة سريعة الذوبان ونقلبها في القليل من الماء.

ثم نضع الثلج وملعقة القهوة المذابة في الماء على كوب الحليب البارد. عمر شويل - جدة "مشروبات ستاربكس" اصنعي مشروبات القهوة الباردة في منزلك وقولي وداعا لاستغلال الكافيهات - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “مشروبات ستاربكس” اصنعي مشروبات القهوة الباردة في منزلك وقولي وداعا لاستغلال الكافيهات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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