لكل عشاق الباستا النهاردة هنعرف مع بعض وصفة لذيذة وهي فاهيتا باستا ، طريقتها سهلة وسريعة التحضير ، تعالوا نشوف مع بعض الطريقة بالخطوات والفيديو.
طريقة عمل فاهيتا باستا:
المكونات تكفي تقريبا 6 اشخاص.
المقادير:
– 1 حبة فلفل اصفر ، متقطعة شرايح.
– 1 حبة فلفل اخضر ، متقطعة شرايح.
– 1 حبة فلفل احمر ، متقطعة شرايح.
– 2 ½ كوباية (185 جرام) مشروم، متقطع شرايح ، وممكن تستبدلي المشروم بصدور فراخ متقطعة مكعبات.
– 1 بصلة متوسطة ، متقطعة مكعبات.
– 1 معلقة كبيرة فلفل حار بودر.
– 1 معلقة كبيرة بابريكا.
– 1 معلقة كبيرة ثوم بودر.
– 1 معلقة كبيرة كمون.
– 1 معلقة صغيرة ملح.
– 1 معلقة صغيرة فلفل اسود.
– 3 معالق كبيرة زيت زيتون.
– 4 كوبايات (400 جرام) مكرونة قلم.
– 1 ½ كوباية (345 جرام) كريمة طبخ.
– 3 كوبايات (300 جرام) جبنة بارميزان او موتزاريلا مبشورة.
– بقدونس فريش مفروم ، للتزيين.
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.
2- في صينية فرن غير قابلة للالتصاق ، ضيفي الفلفل الالوان, المشروم, البصل.
3- في طبق صغير اخلطي الفلفل الحار البودر, البابريكا, الثوم البودر, الكمون, الملح, والفلفل الاسود.
4- ضيفي على الخضار في الصينية زيت الزيتون ونص كمية خليط التوابل ، وقلبي كل المكونات مع بعض كويس.
5- دخلي الخضار الفرن لمدة 30 دقيقة ، مع التقليب من وقت للتاني لحد ما الخضار يستوي.
6- في حلة كبيرة فيها ماية مغلية ، اسلقي المكرونة حد ما تستوي.
7- صفي المكرونة ، واحتفظي بحوالي 1 كوباية (240 مل) من ماية السلق.
8- رجعي المكرونة في الحلة تاني وضيفي لها الخضار اللي شوناه في الفرن, وباقي كمية خليط التوابل, وكوباية ماية سلق المكرونة, وكريمة الطبخ ، وقلبيهم كلهم مع بعض كويس.
9- انقلي خليط المكرونة في الصينية اللي شوينا فيها الخضار وافرديها كويس في الصينية بالتساوي ، ورشي على الوش الجبنة المبشورة.
10- دخلي الصينية الفرن حوالي 15 دقيقة ، لحد ما الجبنة تسيح ولونها يبقى بني دهبي.
11- خرجيها من الفرن وسيبيها تبرد شوية لمدة 5 دقايق ، بعدها قطعيها ورشي عليها البقدونس المفروم قدميها.
الطريقة بالفيديو:
بـ5 مكونات بس..أعملي أحلى طبق لحمة بالبطاطس وفي ربع ساعة بس
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل فاهيتا باستا في الفرن على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بنات حوا وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.