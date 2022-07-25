نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة سهلة لعمل كيكة الشوكولاتة في البيت خطوة بخطوة وبدون تكلفة والطعم حكاية في المقال التالي

من أهم الحلويات المطلوبة بشكل دائم من كل ربة منزل هي كيكة الشيكولاتة اللذيذة، فيتم تناولها أما كنوع من الحلوى مميز للاطفال والكبار أو كنوع من الكيك المميز الذي يتم تزينه وتقديمه للضيوف والمناسبات المختلفة، والان سوف نعرض مكونات كيكة الشيكولاته وخطوات تحضيرها بكل سهول في المنزل تابعونا الآن للتعرف عليها. طريقة عمل كيكة الشوكولاتة المكونات: عدد ٢ كوب من الدقيق الأبيض الخاص بالمخبوزات .

١ كوب سكر ناعم.

٥ ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

١ ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

١ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

١ كوب من الزبادي.

١ كوب من اللبن.

نصف كوب من الزيت.

عدد ٣ بيضات. طريقة التحضير: في البداية يلزم إحضار وعاء كبير، ثم نقوم بوضع كمية الدقيق والبيكنج بودر و رشة من الملح و يتم التقليب جيدًا حتى يمتزجان مع بعضهما تمامًا.

بعد ذلك في الخلاط يتم وضع مقدار الزيت، السكر، اللبن، الزبادي، الكاكاو، ثم يتم خلطهم جيدًا.

نأخذ حوالي مقدار كوب من هذا الخليط السابق.

بعد ذلك يتم إضافة البيض، الفانيليا إلي الخلاط ويتم خلط جميع المكونات جيدًا حتى يمتزجان مع بعضهما.

يتم اضافة الخليط السابق على الدقيق ويقلب بالمضرب اليدوي في اتجاه واحد.

نقوم بإحضار صينية ويتم دهان الصينية بقليل من الزيت ورشة من الدقيق، ثم نقوم بوضع الخليط تدريجيًا.

يتم إدخال الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٤٥ دقيقة حتى تنضج الكيك تترك تبرد ثم نقوم بتقطيعها حسب الرغبة، ثم نقوم بوضع مقدار الكوب السائل الذي تم أخذه من الخليط السابق تحضيره. طريقة تحضير كيكة الشوكولاته الاسفنجيه المكونات: ٤ بيضات.

عدد ٣/٤ كوب من السكر.

٢ ملعقة كبيرة من الزبدة.

عدد ٣/٤ كوب من الدقيق.

١/٤ كوب من الكاكاو الخام.

١ ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

١ ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشة ملح. طريقة التحضير: في وعاء متوسط الحجم ضعي الدقيق، الكاكاو، البيكنج باودر، رشة الملح، ثم يتم التقليب جيدًا.

بعد ذلك يتم خفق البيض والسكر بالمضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي.

يتم إضافة مقدار الزبدة ونخلط المكونات جيدًا حتى يمتزجان مع بعضهما.

يتم اضافة الدقيق ويقلب جيدًا بإستخدام ملعقة خشبية.

بعد ذلك يتم وضع الخليط في قالب مدهون بقليل من الزيت ورشة من الدقيق، ثم يتم إدخال القالب الفرن على درجة حرارة متوسطة.

يلزم تسخين الفرن قبل تحضير الكيك. عمر شويل - جدة طريقة سهلة لعمل كيكة الشوكولاتة في البيت خطوة بخطوة وبدون تكلفة والطعم حكاية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة سهلة لعمل كيكة الشوكولاتة في البيت خطوة بخطوة وبدون تكلفة والطعم حكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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