أسهل طريقة لعمل كيك الشاتوه اللذيذ الغرقان بالشيكولاته

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أصبحت الكثيرات من النساء تسأل عن طريقة عمل الكيك شاتوه، ومن الجديد بالذكر أن الشاتوه يرجع إلى كيكة الشاتوه ضمن المطبخ الفرنسيّ، ومصطلح الكلمة باللغة العربية معناها القلعة أو الحصن حيث أن الشكل الخاص بالكيك يشبه القلعة، كما كان قد عرف هذا النوع من الكيك بأطعمة ونكهات مختلفة وأشكال متعددة ومتنوعة بتنوع الثقافات واختلاف الشعوب، حيث يوجد كيك شاتو بطعم الشوكولاتة وكيك شاتوه بطعم الفراولة وأيضًا هناك كيك شاتوه بكريمة الكراميل.
مكونات عمل الكيك شاتوه في المنزل
تعتبر مكونات عمل الكيك شاتوه بسيطة وسهلة جدًا ومتوفرة في كل منزل ويمكن إعدادها لكافة الطبقات الإقتصادية وجاءت هذه المكونات كما يلي:
- سوف نحتاج إلى واحد كوب من الدقيق المنخول بشكل جيد.
- واحد كوب من السكر.
- كذلك سوف نحتاج إلى واحد كوب من الحليب.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- واحد كوب من الزيت ويفضل أن يكون زيت الذرة.
- عدد ثلاثة ملاعق ذات حجم كبير من الكاكاو البودر المحلى.
- ملعقة كبيرة من الفانيليا.
- ثلاثه بيضات.
أسهل طريقة لتحضير الكيك شاتوه في المنزل
تعد طريقة تحضير الكيك شاتوه في المنزل سهل جدًا وميسر ولا يستغرق الكثير من الوقت وجاءت هذه الطريقة بالخطوات كما يلي:
- نقوم في البداية بوضع كوب الحليب داخل الخلاط ثم نضيف إليه كوب السكر وثلاثة ملاعق من الكاكاو ويتم تشغيل الخلاط لمزج كافة المكونات الثلاث مع بعضها البعض بصورة جيدة.
- بعد ذلك نقوم بإضافة كوب الزيت ولكن بشكل تدريجي مع ضرورة عدم توقف الخلاط عن التشغيل.
- سوف يصبح الخليط لدينا أشبه بصوص الشوكولاته.
- ناخذ جزء من الخليط حوالي كوب ويتم وضعه في الثلاجة حيث يتم استخدامه فيما بعد.
- بعد ذلك نقوم بإضافة الخليط المتبقي داخل وعاء ثم نضيف إليه البيض والفانيليا ونقلبهم بشكل جيد مع بعضهم البعض.
- نقوم بعد ذلك بإضافة كوب الدقيق المنخول والبيكنج بودر إلى الخليط مع التقليب مرة اخرى بصورة جيدة.
- نقوم بإحضار صينية تم دهنها بالسمنة أو الزبدة ونضع الخليط بداخلها ثم تدخل الى الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، وذلك لمدة حوالي 40 دقيقة فقط.
- بعد مرور الوقت المطلوب نقوم بإخراج الكيكة من الفرن ويتم وضعها في أطباق التقديم ثم يتم إحضار كوب الشوكولاته التي تم حفظه في الثلاجة من قبل ويتم استخدامه في تغطية سطح الكيك شاتوه به.
- يمكن تزيين وجه الكيك شاتوه ببعض من جوز الهند أو بعض المكسرات المتوفرة لدينا.
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