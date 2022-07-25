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وصفات هندية لفرد الشعر وتنعيمه يبحث عنها العديد من النساء في الوقت الحالي حيث يتواجد العديد من الوسائل المختلفة التي يمكنكم استخدامها لفرد الشعر الخاص بكم والتي تحتوي على العديد من المواد الكيميائية التي يمكن أن تؤذي الشعر بشكل كبير ويمكن أن تسبب في حدوث التساقط والتقصف الشعر بالإضافة إلي حدوث جفاف شديد يصيب الشعر أيضاً لذلك يجب عليكم اللجوء إلي بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدكم على فرد الشعر بكل سهولة بالإضافة إلي أهمية الاهتمام بالشعر وتغذيته أيضاً ومن خلال السطور القادمة سوف نتعرف على وصفات طبيعية من أحل فرد الشعر بكل سهولة والحصول على نتائج مميزة، تابعي فقط قراءة ما يلي عبر موقعنا المميز ثقفني. وصفة الحليب والعسل لفرد الشعر من الجدير بالذكر أن الحليب يحتوي على العديد من العناصر المرطبة للشعر هذا يساعد بشكل كبير على تنعيم الشعر خصوصاً الشعر المجعد والتخلص بشكل نهائي من جميع تموجات الشعر.

يجب أن نشير أن يمكنكم مزج كوب من الحليب كامل الدسم مع ملعقة كبيرة من عسل النحل ويتم التقليب جيدا.

ثم يتم غسل الشعر جيدا ويتم توزيع الخليط على الشعر بعد ذلك من الجذور حتى الأطراف.

يتم ترك هذه الخلطة على الشعر لمدة نصف ساعة كاملة ثم يغسل بالماء الفاتر بعد ذلك الشامبو. وصفة الموز لفرد الشعر الموز يحتوي على نسبة كبيرة للغاية من البوتاسيوم حيث يساعد على فرد الشعر بشكل كبير جدا بالإضافة إلي ذلك يجب أن نشير أن الموز يساعد على تعزيز نمو الشعر.

يمكنكم هرس موزة بشكي جيد مع بعض زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ويتم التقليب جيدا.

ثم نقوم بوضع الخليط على الشعر ويغطي بقناع من البلاستيك ويترك عليه لمدة نصف ساعة كاملة.

ثم يتم غسل الشعر بالماء والشامبو ويجب عليكم تكرار هذه الوصفة مرة كل أسبوع من أجل الحصول على نتائج مذهلة.

يجب عليكم الانتباه عند استخدام هذه الوصفة بحيث لا يتم استخدامها سواء مرة واحدة في الأسبوع حتى لا تؤدي إلي تساقط الشعر. عمر شويل - جدة وصفات هنديه لفرد الشعر وتنعيمه من مكونات متوفرة في منزلكم - ثقفني

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