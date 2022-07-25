نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افردي شعرك بملعقة واحدة من النشا واجعلي شعرك كخيوط من الحرير / وصفة النشا لتنعيم الشعر ولاملاء الفراغات في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة فرد الشعر بالنشا بوصفات طبيعية يمكنك فرد شعرك في دقائق بدون استشوار، حيث تلجأ الكثير من السيدات لعدة طرق مختلفة للوصول إلي فرد الشعر بسهولة وبدون عناء، فهناك الكثير ليس لديهم الاستشوار أو المكواة وتذهب كل فتاة مضطرة إلى صالونات التجميل لفرد شعرها وتدفع أسعار خيالية، ومن هذا المنطلق اقوم بسرد عليكم أسهل طريقة لفرد الشعر بالنشا.

افردي شعرك بالنشا

فكما نعلم من أهم مواد فرد الشعر البروتين الذي يعمل على فرد ونمو الشعر ومكون اليوم هو النشا الغني بالبروتين، لذا سنتعرف الأن من خلال السطور التالية على طريقة فرد الشعر بالنشا بجانب كيفية إملاء فراغات الشعر فتابعونا، كما أود أن استعرض عليكم اسرع وصفة لتطويل الشعر بجانب بدون اكسجين طريقة صبغ الشعر اشقر ذهبي بمواد طبيعية وطريقة صبغة الشعر بالقهوة لعشاق اللون الشكلاطي بدون حناء في المنزل باحترافية.

طريقة فرد الشعر بالنشا

مكونات فرد الشعر في المنزل جهزي 2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة وملعقتان من الجيلاتين، وملعقتان كبيرة من زيت اللوز المر.

طريقة تحضير والاستخدام:

جهزي وعاء وضعي به كمية الجيلاتين واتركيه حتي يسخن، ثم أضيفي عليه النشا وزيت اللوز باقي واستمري بالتقليب حتي تحصلين على قوام كريمي. افعي الخليط من على النار واتركيه حتي يبرد ثم ابدئي في فرده على شعرك جيد بداية من الجذور وحتى الأطراف. ثم ضعي على شعرك قبعة بلاستيك واتركي الخليط لمدة ساعتين على الأقل. ثم اغسلي شعرك باستخدام الشامبو جيداً واتركيه حتى يجف وسترين النتيجة بنفسك.

طريقة فرد الشعر بالنشا والبيض

جهزي ثلاث ملاعق كبيرة من النشا، وثلاث أكواب من الماء، وثلاث بيضات، وملعقة كبيرة من العسل الطبيعي.

طريقة التحضير:

جهزي إناء على نار هادئة وضعي به كمية النشا والماء واستمري بالتقليب جيدا.

واتركيه حتي يبرد ثم ضعي عليه باقي المكونات المذكورة بالأعلي.

بعد ذلك ضعيه على كامل شعرك من الجذور حتى الأطراف باستخدام فرشاة للشعر، ثم اتركيه على شعرك لمدة ساعة على الأقل وقومي بغسله بالماء الفاتر جيدا ومشطيه وسوف تري النتيجة المذهلة بنفسك.

وصفة البيض لفرد الشعر سريعا

جهزي بيضة واحدة وواحد كوب من طين الأرض، و ملعقتان صغيرتان من دقيق الأرز، و كمية قليلة من الحليب واحرصي على وضعه في زجاجة رش.

طريقة تحضير وصفة بياض البيض لفرد الشعر

ضعي المكونات السابق ذكرها في وعاء مع مع إضافة القليل من الماء إلى المزيج وقومي بالتقليب للحصول على عجينة رفيعة.

ضعي المزيج على الشعر بواسطة فرشاة أو باستخدام المشط ثم غطي الشعر بالكامل بالمنشفة.

احرصي على وضع المزيج على الشعر مدة ساعة ثم غسله بالماء.

ثم رش الحليب على الشعر بكميات كبيرة.

كما يمكن فرد شعرك باستخدام الحليب والعسل فقط ماعليكي هو مزج كوب من الحليب كامل مع ملعقة صغيرة من عسل النحل وقومي بالتقليب جيداً جدا حتي يتجانس الخليط معا.

قومي بغسل الشعر جيدا ثم ابدئي بتوزيع المزيج على كامل الشعر بظاية من الجذور وصولا إلى الأطراف.