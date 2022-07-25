حلوي كرات جوز الهند اللذيذة بمكونات بسيطة لعشاق الحلويات

تعد كرات جوز الهند ، من أفضل أنواع الحلوى علي الإطلاق، يفضلون تناولها الصغار والكبار لمذاقها الطيب، من ألذ أنوع الحلويات الباردة التي تمتاز بطعم رائع ولذيذ، لاحتوائها علي جوز الهند الذي يساعد في التقليل من أعراض الإصابة بالربو وأمراض الصدر، وتختلف طريقة تحضيرها من مكان إلي أخر، حيث يمكن تحضيرها بالكاكاو أو السميد أو البسكويت وغيرها من الأنواع، هي من الحلويات اللذيذة التي تذوب بالفم ويمكن تحضيرها في المناسبات والاعياد والأفراح، وهي مفيدة وصحية وغير مكلفة لذلك تعد من الحلويات البسيطة الغير مكلفة، وهي حلوى سهلة وسريعة لا تحتاج إلي مجهود أو وقت عند إعدادها في المنزل، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل كرات جوز الهند في المنزل بكل سهولة.

مكونات عمل كرات جوز الهند

تحتوي هذه الحلوى الشهية علي مقادير بسيطة وصحية وهي كالتالي:-

2 كوب من الحليب.

كوب من جوز الهند.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

باكيت من كريمة الخفق.

معلقة كبيرة من الزبدة أو السمن.

كوب من السكر.

كوب من السميد.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم خطوات بسيطة وسهلة لتحضيرات كرات جوز الهند في المنزل وهي كالتالي:-

نقوم بوضع الحليب والسميد والسكر في إناء علي النار، ونخلطهم حتي يتماسك الخليط. بعد ذلك عندما يثقل الخليط نضيف الفانيليا والزبدة، ونقلب حتي تذوب الزبدة ثم نطفئ النار. ثم نقوم بوضع الخليط في وعاء أخر ليبرد جيداً، مع التحريك من حين لأخر واتركيه يبرد تماماً. بعد ذلك يتم إضافة كريمة الخفق وتخلط، ثم اتركيه في الثلاجة لمدة ساعة. ثم اخرجيها من الثلاجة وبللي يديك قليلاً، ولفيها إلي حجم الجوز ولفيها بجوز الهند. بعد الانتهاء من الكمية ضعيها مرة أخرى في الثلاجة ثم قدميها بألف صحة وعافية.

فوائد جوز الهند للجسم

يحتوي علي فوائد عديدة جداً سوف نذكر لكم بعضها وهي كالتالي:-