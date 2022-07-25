وصفة عصير الجرجير أفضل معالجة طبيعية لتساقط الشعر

تعتبر وصفة عصير الجرجير ، من أقوي الوصفات الطبيعية التي تساعد علي التقليل من تساقط الشعر حيث يعمل الجرجير علي تقوية بصيلات الشعر بشكل كبير، وفي هذه الأيام أصبحت مشاكل الشعر تتزايد باستمرار ومنها الضعف والتساقط وتقصف الأطراف، ويعد الجرجير من الخضروات الورقية المفيدة للشعر حيث يحتوي الكوب الواحد منه علي 4 سعرات حرارية فقط، له فوائد كثيرة للشعر والجسم وتتلخص هذه الفوائد في المحافظة علي الشعر وفروة الرأس من عدوى الالتهابات البكتيرية ويبقي فروة الرأس رطبة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل وصفة عصير الجرجير لتساقط الشعر في المنزل خطوة بخطوة.

مكونات عمل وصفة عصير الجرجير

هناك مكونات طبيعية لإعداد الوصفة في المنزل بكل سهولة سوف نتعرف عليها وهي كما يلي:-

معلقة كبيرة من طحين حبة البركة.

ربع كوب من عصير الجرجير.

معلقة صغيرة من زيت الزيتون.

ثلاث كبسولات من الفيتامين E.

طريقة التحضير

هناك بعض الخطوات يجب أتباعها عند تحضير وصفة عصير الجرجير لتساقط الشعر وهي كالتالي:-

نقوم بإحضار وعاء نظيف، ونضع به عصير الجرجير وطحين حبة البركة ويتم المزج حتي تختلط المكونات. ثم نضيف عليهم زيت الزيتون والفيتامين ويتم المزج حتي يتجانس الخليط تماماً. بعد ذلك نحضر بخاخ فارغ ونضع به الخليط ويتم رج المكونات جيداً قبل الاستعمال. ثم يتم رش الخليط علي فروة الرأس يومياً ويتم تديلك الرأس بالخليط لمدة ساعة أو ساعتين علي الأقل. بعد ذلك يغسل الشعر بالماء الدافئ والغسول جيداً، تكرر الوصفة يومياً لمدة شهر وسوف تلاحظين الفرق.

فوائد الجرجير للشعر

هناك فوائد عديدة جداً لا تعد ولا تحصي سوف نذكر لكم بعضها وهي كالتالي:-