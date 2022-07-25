بالتتبيلة الاصلية اصنعي الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت مثل المطاعم والطعم حكاية

من الأكلات الشهية واللذيذة والتي يعشقها كل الناس هو الحواوشي فقد توجد أنواع كثيرة من الحواوشي فمنه حواوشي الفراخ وحواوشي اللحمة أو الإسكندراني، ولكن النوع الأحلى هو الحواوشي الإسكندراني حيث أنه يتميز بمذاق رائع جدا فكل الأشخاص يعشقون تناوله وبالتحديد صغار السن فعادة يقومون بشراؤه من المطاعم، ولكن الحواوشي الجاهز يحتوي على دهون كثيرة جدا وسعرات حرارية فكل هذا يؤثر على صحة الإنسان لذلك يكون غير صحي لذلك ينصح بعدم تناول هذه الأكلات من المطاعم، فمن الممكن أن يتم عمل الحواوشي الإسكندراني في البيت .بطعم ألذ من طعم الحواوشي الجاهز وغير ذلك فهو يكون صحي وكذلك المكونات التي يحتوي عليها بسيطة وغير مكلفة، ويمكننا أن نقوم بتسوية الحواوشي في الفرن أو يتم قليه على البوتاجاز فهذه الطريقة تكون ألذ في المذاق ويقدم الحواوشي عادة بجانب طبق من البطاطس المقلية والسلطة أو المخلل وغير ذلك على حسب الرغبة.

طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني الاصلي

مكونات الحواوشي الإسكندراني:

نصف كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة واحدة كبيرة الحجم.

ثلاث فصوص من الثوم المهروس.

ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.

كمية مناسبة من الزيت النباتي.

كمية من العيش البلدى.

طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني: