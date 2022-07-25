نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتتبيلة الاصلية اصنعي الحواوشي الاسكندراني الاصلي في البيت مثل المطاعم والطعم حكاية في المقال التالي
من الأكلات الشهية واللذيذة والتي يعشقها كل الناس هو الحواوشي فقد توجد أنواع كثيرة من الحواوشي فمنه حواوشي الفراخ وحواوشي اللحمة أو الإسكندراني، ولكن النوع الأحلى هو الحواوشي الإسكندراني حيث أنه يتميز بمذاق رائع جدا فكل الأشخاص يعشقون تناوله وبالتحديد صغار السن فعادة يقومون بشراؤه من المطاعم، ولكن الحواوشي الجاهز يحتوي على دهون كثيرة جدا وسعرات حرارية فكل هذا يؤثر على صحة الإنسان لذلك يكون غير صحي لذلك ينصح بعدم تناول هذه الأكلات من المطاعم، فمن الممكن أن يتم عمل الحواوشي الإسكندراني في البيت .بطعم ألذ من طعم الحواوشي الجاهز وغير ذلك فهو يكون صحي وكذلك المكونات التي يحتوي عليها بسيطة وغير مكلفة، ويمكننا أن نقوم بتسوية الحواوشي في الفرن أو يتم قليه على البوتاجاز فهذه الطريقة تكون ألذ في المذاق ويقدم الحواوشي عادة بجانب طبق من البطاطس المقلية والسلطة أو المخلل وغير ذلك على حسب الرغبة.
طريقة عمل الحواوشي الاسكندراني الاصلي
مكونات الحواوشي الإسكندراني:
- نصف كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
- ثلاث فصوص من الثوم المهروس.
- ثمرة واحدة من الفلفل الأخضر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي.
- كمية من العيش البلدى.
طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني:
- نقوم بإحضار وعاء عميق ونضع به نصف كيلو من اللحمة المفرومة ونضيف إليها بصلة واحدة كبيرة الحجم ويفضل أن تكون مفرومة ناعم.
- ثم قومي بإضافة ثلاث فصوص من الثوم المهروس وثمرة واحدة من الفلفل الأخضر المفروم ناعم أيضا ونضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح والفلفل الأسود.
- وبعد ذلك يتم وضع ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات اللحمة ونضيف نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر.
- ونقوم بوضع نصف ملعقة صغيرة الحجم من جوزة الطيب والزنجبيل ثم يتم عجن كل هذه المكونات مع بعض بطريقة جيدة.
- ثم نحضر العيش البلدى ونقوم بعمل شق في الخبز ليتم حشوه بخلطة اللحمة وبعد ذلك نحضر طاسة مسطحة ونضعها على النار ونضع بها نقطة من الزيت.
- ولابد من أن تكون النار هادئة وعند تسخين الطاسة نضع الحواوشي ونتركه على النار حتى يكون لونه ذهبي من الوجهين ثم يتم إخراجه ووضعه في طبق يكون به مناديل مطبخ وبعد الإنتهاء يتم تقديمه مباشرة.
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