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بسكويت التمر الإقتصادي من ألذ أنواع البسكويت التي يمكنك تحضيرها بمكونات بسيطة، كما يتميز البسكويت بقيمته الغذائية العالية لاحتوائه على التمر الذي يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم، فالتمر مصدر جيد لكثير من المعادن ومنها الحديد الذي يعالج فقر الدم، كما أنه غني بالكربوهيدرات والسكريات الطبيعية التي تمد الجسم بالطاقة، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، أسهل طريقة لعمل بسكويت التمر الإقتصادي.

مكونات بسكويت التمر الإقتصادي

كوب من الزيت.

4 أكواب من الدقيق متعدد الاستعمالات.

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة كبيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر

ربع كوب من الحليب السائل.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

بيضتان بحرارة الغرفة. الحشوة نصف كيلو من معجون التمر.

ربع كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الهيل المطحون (الحبهان). طريقة التحضير أولاً نقوم بتجهيز الحشوة. نضيف ملعقة صغيرة من الهيل المطحون وربع كوب من الزيت على العجوة (معجون التمر)، ونعجن باليد حتى تمتزج المكونات تماماً ثم تشكل العجوة إلى كرات صغيرة الحجم. في الخلاط الكهربي نضع بيضتان، وكوب من السكر، وكوب من الزيت، ونصف ملعقة صغيرة من الملح، وملعقة كبيرة من الفانيليا ونخفق جيداً على سرعة عالية لمدة خمس دقائق. ثم نضع الخليط في إناء عميق ونقوم بإضافة ملعقتين من الحليب البودرة، وملعقة كبيرة من النشا، وأربع أكواب من الدقيق، وملعقة كبيرة ونصف من البيكنج بودر. ثم نضيف ربع كوب من الحليب السائل ونقلب المكونات حتى تتشكل لدينا عجينة متماسكة. ثم تشكل العجينة الي كرات حجمه ضعف حجم كرة العجوة، ثم نفرد كرة العجين على اليد، ونضع كرة العجوة داخلها. نغلق العجينة على الحشوة ونضغط عليها برفق لتصبح على شكل دائرة، ثم نقوم بعمل شقوق على الوجه باستخدام سكين للتزيين. نضع البسكويت بعد تشكيله في صينية مدهونة بقليل من الزيت. ثم يخبز في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 180 مئوية على الرف الأوسط لمدة 13 دقيقة حتى ياخذ لون ذهبي. عند تمام النضج نخرج البسكويت من الفرن، ونتركه يبرد ثم يقدم بألف صحة وعافية. عمر شويل - جدة بسكوت التمر الإقتصادي بأسهل طريقة وأبسط مكونات - ثقفني

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