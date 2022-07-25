طريقة عمل لحمة مشوية بدون فرن أو فحم بتتبيلة خطير وطعم أحلى من المطاعم

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اللحمة المشوية من أشهي الأطباق التي تقدم في العزومات ويحبها الكثير من الناس وهي غنية بعناصر غذائية مفيدة للجسم ومنها البروتين والفيتامينات، وتوجد تتبيلات كثيرة خاصة للشوي ولكل واحدة منهم مذاق مختلف واليوم نقدم لكم طريقة عمل لحمة مشوية بدون فرن أو فحم بتتبيلة خطيرة وبمكونات بسيطة فتابعونا. طريقة عمل لحمة مشوية بدون فرن أو فحم المكونات: كيلو لحمة مقطعة.

2 ملعقة كبيرة خل.

عصير بصلة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة زيت.

عصير ليمونة.

2 ملعقة كبيرة صويا صوص.

ملعقة كبيرة عسل أبيض.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة بهارات مشويات.

نصف ملعقة بهارات لحمة.

ربع ملعقة بهارات مشكلة. طريقة التحضير: نحضر 2 كيس من أكياس الثلاجة ونضع بداخله اللحمة ونضيف عليها الخل وعصير الليمون والعسل وجميع البهارات.

نغلق الكيس ونقلب اللحمة مع التتبيلة جيدا ونتركها في الثلاجة 3 ساعات ومن الأفضل وضعها ليلة كاملة حتى تصبح اللحمة أكثر طراوة.

نرفع صينية على النار بها ملعقة من السمنة أو الزيت بعد ذلك نصفي اللحمة من التتبيلة وترص في الصينية واحدة تلو الأخرى.

اتركيها حتى تأخذ اللون المطلوب ثم تقلب على الجانب الأخر ونضيف عليها ربع كوب من الماء الساخن ونغطيها حتى تنضج.

ثم نضيف الملح وعلى الجريل ضعي خضار مثل البصل المقطع والفلفل الحار واشويه على النار مع رشة من الزيت والبهارات.

ضعي اللحمة المشوية في طبق التقديم مع البصل المشوي والفلفل وتقدم مع الأرز المصري وسلطة خضراء وطحينة وبالهنا والشفا. طريقة عمل لحمة مشوية في الطاسة المكونات: لحمة حسب الرغبة.

بصلة.

حبة طماطم.

2 عود روز ماري.

2 فص ثوم.

رشة ملح.

ملعقة كبيرة ونصف خل.

ملعقة كبيرة زبادي.

ملعقة صغيرة كاري.

رشة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة صويا صوص. طريقة التحضير: نجهز الكبة ونضع بداخلها الطماطم مع البصل والخل والصويا صوص وكذلك البهارات ونخفق جيدا.

عندما يصبح الخليط ناعم يضاف على اللحمة في وعاء ثم يغطي بكيس بلاستيك ويترك في الثلاجة 12 ساعة.

على النار نضع طاسة مع ملعقة من الزيت ونصفي اللحم من التتبيلة ونتركها على الجانبين حتى تأخذ لون الشوي.

نضيف القليل من الماء الساخن ونتركها حتى تنضج ثم تقدم مع سلطات وعيش بلدي أو أرز وبالهنا والشفا. عمر شويل - جدة طريقة عمل لحمة مشوية بدون فرن أو فحم بتتبيلة خطير وطعم أحلى من المطاعم - ثقفني

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