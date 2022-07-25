هتكونى عروسه كل يوم.. بالنشا والليمون تبييض الجسم وازالة الاماكن الغامقة في 3 ليالي هتزيل سواد السنين

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إلى كل عرائس العيد نقدم لكم وصفة النشا والليمون لتبييض الجسم والمناطق الداكنة فيه، فالنشا والليمون هي من أقوى وصفات التفتيح والتي تنصح بها الكثير من الفتيات بعد تجربتها لأن النشا والليمون لهما فعالية وفائدة كبيرة جدًا للجلد وخصوصا في تفتيح المناطق الداكنة في الجسم، والاسمرار في الجسم يؤدي إلى حدوث إحراج شديد للمرأة أمام زوجها وتبحث عن أسهل الطرق للتخلص منه فقومي بقراءة مقالنا جيدًا حتى تحصلي على أفضل تفتيح في وقت قياسي. طريقة عمل وصفة النشا والليمون لتبييض الجسم المكونات المطلوبة لعمل الوصفة:- أربع ملاعق كبيرة من الحليب الجاف.

خمس ملاعق كبيرة من نشا الذرة.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

عدة قطرات بمقدار ملعقتين من زيت الزيتون. طريقة تحضير وصفة النشا والليمون للتفتيح بالخطوات:- أحضري وعاء بلاستيكي صغير أو علبة زجاجية عميقة وقومي بإضافة الحليب الجاف مع نشا الذرة أولًا وقلبيهم جيدًا.

بعد ذلك قومي بإضافة عصير الليمون وزيت الزيتون بالتدريج إلى خليط النشا والحليب وقلبي المكونات كلها مع بعضها حتى تصبح متجانسة بشكل كامل.

اشطفي يديك جيدًا حيث أنك ستقومي باستخدام وتطبيق الوصفة بيديك فيجب أن تكون نظيفة وبدون أي شوائب أو أتربة قد تؤثر على فعاليتها.

خدي كمية من الخليط وابدئي في فرد المنطقة التي تريدين تفتيحها ولتكن منطقة الوجه أو المناطق الحساسة في الجسم وافرديها برفق.

اتركي الخليط على المنقطة لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريبًا وبيديك قومي بفرك الخليط من على المنطقة ثم قومي بشطفها بماء بارد.

اعتمدي على هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات من كل أسبوع حتى تحصلي على أفضل نظافة وبياض غير مسبوق. فوائد النشا والليمون لبشرة الجسم يعمل الخليط على تفتيح الجسم وتوحيد لونه وخاصة لون البشرة.

يقضي على ندوب الوجه وحبوب الشباب ويقلل ظهورها والبثور ورؤوس الأنف السوداء.

كما أنه يعمل على التخلص من خلايا الجلد الميت و يعمل على تقشيره من أي جلد زائد.

يخلص الجسم من الدهون الزائدة والتي تظهر على البشرة وخاصة على البشرة الدهنية. وصفة أخرى للتبييض الفوري باستخدام النشا والليمون نحتاج في هذه الوصفة إلى نصف كوب من عصير الليمون، وكذلك مقدار أربعة ملاعق كبيرة الحجم من النشا.

وبعد تحضير المكونات نقوم بخلطهم معًا حتى تمام التجانس.

ثم نستخدمها مباشرةً على المنطقة المراد تفتيحها.

وعند وضعها على الجسم تترك لمدة ½ ساعة فقط.

ثم يتم شطف المنطقة الموضوع عليها المزيج باستخدام الماء الفاتر وتجفيفها جيدًا.

وللحصول على نتيجة أفضل وبوقت أقصر يتم تكرار تلك الوصفة 4 مرات بالأسبوع. عمر شويل - جدة هتكونى عروسه كل يوم.. بالنشا والليمون تبييض الجسم وازالة الاماكن الغامقة في 3 ليالي هتزيل سواد السنين - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتكونى عروسه كل يوم.. بالنشا والليمون تبييض الجسم وازالة الاماكن الغامقة في 3 ليالي هتزيل سواد السنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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