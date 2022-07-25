أقوي كريم صاروخي في تبييض وازالة سواد 20 سنه في دقيقه دهنه واحده كل ليلة وشوفي الفرق بنفسك

ننشر إلى كل الفتيات قبل زواجهن طريقة عمل كريم طبيعي للتفتيح في المنزل بمكونات طبيعية بسيطة لا تكلفك شيء وفعاليتها كبيرة جدًا في التفتيح، حيث أنه هناك بعض الفتيات اللواتي قمن بتجربة هذه الوصفات وكانت النتائج مذهلة حيث قامت صديقاتهن بحسدهن، فالكريمات الغالية الثمن التي تقوم الفتيات بشراءها يتم تحضيرها بمكونات قد تكون موجودة في منزلك ويمكنك تحضيرها بنفسك بأقل تكلفة كما أنه تكون أكثر ضمانًا من المنتجات الجاهزة.

طريقة عمل كريم طبيعي للتفتيح الفوري

سنقوم بتقديم بعض الوصفات الطبيعية التي يمكنك تحضيرها في منزلك بمكونات بسيطة حتى تحصلي على أقوى وأفضل تفتيح للمناطق الداكنة في الجسم ومن بين هذه الوصفات ما يلي:-

وصفة الكركم والحليب للتفتيح

المكونات اللازمة:-

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطبيعي.

ملعقة واحدة كبيرة من عسل النحل الأبيض.

كوبان كبيران من الحليب الخالي من الدسم.

زيت لافندر عطري.

خطوات وطريقة عمل وصفة الزبادي للتفتيح:-

أضيفي المكونات كلها داخل الخلاط الكهربائي ثم قومي بتشغيل الخلاط حتى تتجانس المكونات وتصبح عبارة عن عجينة طرية كريمية القوام.

بعد ذلك قومي بإخراج الخليط من الخلاط وضعيه داخل علبة صغيرة وأحكمي غلقه ثم ضعيها داخل الثلاجة حتى تتماسك قليلًا.

بيديك قومي بفرد الكريم أسفل العينين على المناطق التي تحتاج إلى تفتيح وتعاني من الاسمرار وركزي عليها جيدًا واستمري في التدليك لمدة دقيقتين تقريبًا.

اتركيه على المنطقة نصف ساعة ثم قومي بغسلها بماء بارد ويمكنك تكرارها مرتين من كل أسبوع واحرصي على الاحتفاظ بالكريم في مكان درجة حرارته باردة.

وصفة زبدة الشيا للتفتيح

المكونات المطلوبة:-

أربع ملاعق كبيرة من زبدة الشيا.

زيت لافندر عطري.

حمص مطحون.

ملعقة من القرفة المطحونة.

كاكاو خام.

زيت فيتامين هـ.

طريقة تحضير وصفة الكركم للتفتيح:-

ضعي كل المكونات مع بعضها في طبق أو علبة صغيرة وبواسطة ملعقة خشبية قومي بخلطهم جيدًا.

بعد ذلك اغسلي وجهك جيدًا بماء دافئ ثم قومي بتطبيق الخليط عليه ودلكي جيدًا حول المناطق الداكنة.

اتركيه عليها لمدة لا تقل عن ربع ساعة ثم قومي بشطفه وكرري هذه الوصفة مرتين أو ثلاث مرات أسبوعيًا.

زبدة الكاكاو وجوز الهند كريم طبيعي لتفتيح البشرة

من أسهل الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة هو:-

إحضار القليل من زيت جوز الهند الأصلي مع القليل من زبدة الكاكاو ومزج الخليط جيدا حتى يصبح كريمي

ضعيه على بشرتك فهو يساعد على تنعيم وتفتيح البشرة وذلك لخواص زيت جوز الهند مع زبدة الكاكاو.

احفظي كريمك هذا في مكان جاف وبارد بعيدا عن الحرارة.

ستلاحظين الفرق بعد اسبوع من الاستخدام.

الشوفان لتفتيح البشرة