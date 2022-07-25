أرخص كرياتين لفرد الشعر…موزة واحدة فقط تعمل على نعومة وترطيب الشعر وفرد وتنعيم الشعر

موزة واحدة فقط تعمل على نعومة وترطيب الشعر وفرد وتنعيم الشعر، أفضل وأرخص أنواع الكرياتين الطبيعي الذي لا يضر الشعر ويقوم بفرد الشعر الخشن الجاف والمجعد يعتبر الشعر هو جزء مهم جدا بالنسبة للفتيات فهو يكملها أنوثة وجمال، وتعتبر المرأة التي شعرها مجعدا تجعلها بخير واثقه من نفسها فإنها تسعى المرأة حتى تحصل على شعر ناعم، وتقوم بمعالجة هذه الخشونة والتجاعيد من شعرها في وقت قصير، حيث أن الشعر يكون تاج المرأة وبالأخص إذا كان ناعما، وحتى إذا رغبت المرأة على حصول لكن الناس لفرد الشعر مثل الاستشوار والمكواه، ولكن الكرياتين الذي معنا مواد طبيعية.

موزة واحدة فقط تعمل على نعومة وترطيب الشعر

الطبيعي يعمل على فرد الشعر بدون أي أضرار أو تلف في الشعر واليكم هذه المكونات التالية

مكونات وصفه الموزر لفرد الشعر

ماء دافئ.

إثنين بياض بيضة.

واحدة موزة مبشورة.

كوب ماء ورد.

معلقتين لبن بودر.

طريقة عمل كيراتين طبيعي لفرد الشعر

هذه الطريقة تعمل على فرد الشعر والتخلص من الشعر المجعد ، ومد الشعر بالبروتين الطبيعي اللازم الذي يساعد على إطالة الشعر وتمنع تساقطه.

، ومد الشعر بالبروتين الطبيعي اللازم الذي نقوم بوضع مكونات الكرياتين الطبيعي في الخلاط الكهربائي وتضرب المكونات لتكوين خليط.

في الخلاط الكهربائي وتضرب المكونات لتكوين خليط. يتم غسل الشعر بالشامبو جيدا وغسله بالماء الفاتر

ثم تنسيقه بمنشفة جيدا.

تم نبدأ بفرد الخليط علي الشعر من الجذور حتى الأطراف وتدليك الخلطة جيدا .

لمده لا تقل عن ساعة حتى يستفيد الشعر من الخلطة

وأخيرا نقوم بغسل الشعر جيدا بالماء الفاتر.

ترطيب الشعر بعد تنظيفه وتكرار هذه الخلطة مرتين أسبوعيا لمدة شهر ونشاهد الفرق .

وصفة المايونيز لفرد الشعر وتنعيمه

تتكون هذه الوصفة من المايونيز .

ثمرة الأفوكادو كبيرة.

عسل أبيض.

طريقة تحضير الوصفة