نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معلقة قرنفل تخترق فروة الرأس وتعالج الشيب نهائيا بدون صبغه في المقال التالي

عمر شويل - جدة القرنفل للشيب، يعد شيب الشعر مشكلة كبيرة تواجه النساء والرجال على حد سواء، وذلك لأسباب متعددة، بعض هذه الأسباب قد يكون وراثيا وبعضها قد يكون مكتسبا بسبب عدم الإهتمام بتناول الغذاء الصحي ونقص الفيتامينات أو كثرة التعرض للصبغات الكيماوية أو غيرها مما يضر الشعر ويضعفه، بالاضافة إلى أن عامل العمر يؤثر كذلك في التعرض للشيب، حيث يقل إنتاج صبغة الميلانين المسؤولة عن إعطاء الشعر اللون الأسود أو الداكن، وتعتبر الوصفات الطبيعية للتخلص من الشيب، خيار مثالي لإعادة الحيوية والصحة للشعر ،كما أنها تعطي نتائج فعالة ومرضية في علاج مشكلة الشعر الشائب.

وصفة الحناء للتخلص من الشيب

تعتبر الحناء من أكثر صبغات الشعر شيوعا وأقدمها، فهي تستخدم منذ القدم للتخلص من شيب الشعر وإعطاء الشعر لون بني داكن أو أحمر، كما أنها تغذي الشعر وتعمل على علاج فروة الرأس لما تحتوي عليه من مواد مضادة للأكسدة، ويمكن استخدامها في صبغ الشعر بالطريقة التالية.

طريقة التحضير:

● احضر 1 كوب من مسحوق الحناء ونصف كوب من الماء ثم اخلط كلاهما جيدا حتى تحصل على عجينة ذات قوام ثقيل.

● أضف القليل من الماء للخليط إذا احتجت إلى ذلك ،ثم قم بتغطية هذا الخليط بغطاء بلاستيكي واتركه لمدة عشر ساعات أو يوم كامل على أقصى تقدير.

● قم قبل استخدام الحناء بغسل الشعر جيدا بدون استخدام الشامبو والبلسم.

● وانتظر حتى يجف الشعر ثم قم بخلط الحناء مع كمية مناسبة من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون.

● قم بتوزيع صبغة الحناء على الشعر بالكامل، ويفضل استخدام فرشاة لتوزيعها وتجنب وصول الحناء إلى منطقة الوجه أو الرقبه حتى لا تصبغ الجلد باللون الأحمر.

● اترك الشعر مغطي بالحناء مع تغطيته بغطاء بلاستيكي لمدة ساعتين على الأقل، حتى تحصل على الصبغة باللون الذي تريده.

● كرر استخدام الحناء على الشعر مرة كل أسبوعين للحفاظ عليها النتيجة.

● إذا كنت تظن ان مشكلة الشيب لديك هي زائدة عن الحد الطبيعي يمكن اللجوء إلى الطبيب والحصول على استشارة منه، مع تجنب استخدام أي مواد مجهولة المصدر.

القرنفل للشيب

تعتبر وصفة القرنفل من الوصفات الفعالة في تعطية الشيب من خلال دمج ربع كوب من زيت القرنفل مع ربع كوب من زيت الخردل وربع كوب من زيت السمسم واي نوع كريم مرطب من ثم توزع على الشعر ويترك حتي مرور ساعة ثم يشطف بالماء.

خلطة الكاكاو مع القهوة والنسكافية لصباغة شيب الشعر

تعتب من افضل الوصفات الطبيعية التي تساعد سريعا على صباغة شيب الشعر هي خلطة القهوة مع والنسكافية والكاكاو لتغطية الشعر الابيض باللون البني الغامق.

المكونات:

كوب من القهوة الخام.

نصف كوب كاكاو.

ربع كوب نسكافيه.

الطريقة