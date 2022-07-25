نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة القرنفل لتنعيم وترطيب الشعر بخطوات بسيطة وسهلة وستذهلي من النتيجة في المقال التالي

تسعى كل سيدة إلى تحقيق الجمال الغير مسبوق ومن اهم الاشياء التي تهتم بها كل سيدة هي الشعر، وتحاول جاهدة علاج أي مشكلة تواجهها في الشعر ومن أهم المشكلات التي قد تصيب الشعر هي تلف الشعر وعدم نعومته وذلك من الاشياء التي تكون مزعجة لديها، فتلجأ إلى استخدام بعض الوصفات الطبيعية ومنها القرنفل لتنعيم الشعر. خلطة القرنفل وماء القرنفل لتنعيم الشعر المقادير استخدام ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل المطحون.

ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع.

نصف كوب من زيت الزيتون. طريقة الاستخدام نخلط ملعقة كبيرة من ماء الورد مع ثلاث ملاعق كبيرة من القرنفل المطحون في إناء صغير ثم نضع عليه ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع ونصف كوب من زيت الزيتون ونخلطهم جيدا مع بعض حتي يتم تجانسهم.

نضع الوصفة علي الشعر مع توزعه بشكل كامل من الجذور الى الاطراف ونتركها لمده لاتقل عن 15 دقيقة حتى يعمل الشعر على امتصاصها.

نقوم بغسل الشعر جيدا باستخدام الماء الفاتر واستخدام الشامبو المناسب للشعر. خلطة القرنفل وزيت الزيتون المقادير ملعقتين كبيرتين من زيت القرنفل.

نصف كوب من زيت الزيتون.

إحضار زجاجة صغيرة.

استخدام قطعة من القماش نظيفة. طريقة الاستخدام نضع ملعقتين كبيرتين من القرنفل في بولة صغيرة ثم نضيف علية نصف كوب من زيت الزيتون ونقلبهم مع بعض جيدا ثم نرفعه على النار حتى يتم تسخين الخليط حتى يكون دافي ولا نتركه حتى يتم غليانه.

نترك الوصفة حتى يتم تبريده تماما ثم نأتي زجاجة صغيرة ونضع بها الخلطة وناخذ منها كمية بسيطة وندلك بها فروة الراس جيدا من الجذور وحتى الأطراف.

نترك الخلطة على الشعر لمدة لاتقل عن تلت ساعه ونستخدم قطعة من القماش تكون مبللة بقليل من الماء الدافئ ونضعها علي الشعر.

نغسل الشعر جيدا باستخدام الماء البارد واستخدام بلسم مناسب لنوع الشعر حتي يعمل على نعومة الشعر.

ويمكن استخدام وصفة القرنفل بشكل مستمر حيث يمكن الاحتفاظ بكمية من الوصفة في الزجاجة ونضعها في الثلاجة لحين استخدامها مرة اخرى. عمر شويل - جدة وصفة القرنفل لتنعيم وترطيب الشعر بخطوات بسيطة وسهلة وستذهلي من النتيجة - ثقفني

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