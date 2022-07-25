النشا والبيض أقوي بروتين: للشعر سر من أسرار شعر نجمات السينما٢٠٢٢

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عمر شويل - جدة نقدم لكم النشا والبيض أقوي بروتين , لفرد الشعر الخشن والمجعد, حيث يعد الشعر هو تاج المرأة والرجل ولابد من الاهتمام به والحفاظ عليه, اليوم سوف نتعرف على أقوي خليط بروتين للشعر يعطي الشعر لمعه طبيعية وخرافية ويجعله مثل الحرير, الخليط أمن جدا للأطفال, هل تعاني من تقصف شعر بنتك يصعب تصفيفه أليكم المعجزة مع هذا الخليط الهائل لأنه يعمل علي تنعيم الشعر ويعطي الشعر مظهر صحي وحيوي وناعم بطريقة خرافية وسحرية للغاية, مع هذا المقال من موقع ثقفني نقدم لكم طريقة عمل وصفة النشا والبيض أقوي بروتين لفرد الشهر ويعد هذا خليط هائل في فرد الشعر من أول استخدام فوري بفضل الله وتحدي2022.

مكونات عمل النشا والبيض أقوي بروتين لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد بشكل مبهر

سوف نتعرف معنا علي مكونات هذا الماسك الهائل مكونات بسيطة وموجود في كل منزل وهي كالتالي:-

١بيضة واحدة.

١ملعقة من النشا.

١ملعقة من زيت الورد.

١ملعقة من زيت جوز الهند.

مكونات ثاني خليط

لتر من الماء.

ملعقة من الشاي.

طريقة التحضير

سوف نتعرف الأن علي طريقة تحضير الماسك بكل سهولة وأبسط الطرق وهي كما يلي:-

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي ونضع فيه ملعقة من النشا مع بيضة واحدة ونخلطهم جيداً. ثم نقوم بوضع ملعقة من زيت جوز الهند ونخلط ثم ملعقة من زيت الورد ونخلط المكونات جيداً حتى نحصل على خليط متجانس.

طريقة تحضير ماسك الشاي بعد الماسك الأول

نحضر وعاء ونضع فيه لتر من الماء بعد ذلك نضع ملعقة كبيرة من الشاي الأسود. نرفع الوعاء علي النار حتي يغلي جيداً ثم نصفي الشاي من أي شوائبً ثم نتركه حتى يبرد تماما.

طريقة الاستخدام

أليكم طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالاتي:-