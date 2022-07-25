بمكون الترمس تمتعى بجسم ناعم وبياض مثل الثلج وخالي من البقع الداكنة والجلد الميت

الكثير من النساء تهتم بصنفرة الجسم للتخلص من الخلايا الميتة والاستمتاع بجسم ناعم ونظيف، فمن الممكن الحصول على جسم ناعم ذو بشرة موحدة خاليه من القشور والتصبغات الداكنة، من خلال إعداد خلطة طبيعية تعطى لمعان وبياض فورى للجسم والاستغناء عن شراء المستحضرات التجميلية التى تتنفق عليها الكثير من المال المهدور فى نتائج غير مطلوبة، فيعتبر الأقدام على التقشير هو أهم الطرق التى تعمل على العناية بالبشرة والجسم وتنقيتهما من القشور السمراء، فالتقشير عبارة عن إزالة كامله للخلايا الميته من سطح الجسم، فالطريقه الأصح التى لا تتسبب اى أضرار جانبية هى استخدم المكونات الطبيعية البسيطة التى لا تأثر على الجلد أو تتسبب فى حساسيه، لذ ينصح باستعمال هذه الخلطة السحرية التى تتكون من الترمس المطحون الذى له خاصية فريدة للقضاء على التجاعيد والخطوط الرفيعة ومعالج قوى للإكزيما والأمراض الجلدية، يعالج التشققات الجلدية ويجدد خلايا البشرة، يساعد على تفتيح وتبييض البشرة وإزالة اى شوائب تأثر على لون البشرة الطبيعى، ينظف ويرطب بعمق، يعطى نتيجة فوريه لتفتيح وتوحيد لون البشرة يمكن استعماله ووضعه على الوجه الجسم بآمان تام، فمن الفوائد المهمة لتقشير الجسم هى اثناء عملية التقشير السطحي للجسم يحدث تدليك يشعرنا بالراحة النفسية والهدوء النفسي، وضع هذه المكونات الطبيعية تعطى التغذية المطلوبة للبشرة فتصبح أكثر نظافة ونضارة دائمه، فمن السهل صنع خلطة الترمس التى أبهرت الجميع بفاعليتها الكبيره فى تحقيق البياض الناصع فور الانتهاء من وضعها .

من المكونات الطبيعية البسيطة التى تتميز بقدرتها الفائقة فى ازالة الاسمراروالكلف والجلد الميت من على الجسم، أنه الترمس المطحون الذى يعمل على تقوية وتغذية خلايا البشرة ويقوم بتقشير الجلد المسمر والخلايا الميتة وينظف الجسم من الاسمرار والقشور المتكونة، كما أنه يبيض ويفتح من اول استخدام ويعطى الترطيب والنعومة المبهرة بعد الاستعمال مباشرة .

خلطة الترمس لتبييض الجسم

مكونات خلطة الترمس للتقشير;

4 ملاعق كبيرة من الترمس المطحون

ملعقه كبيره من اللبن البودرة

ربع كوب صغير من الحليب السايل

ملعقه كبيره من حليب جوز الهند

طريقة تحضيرواستعمال خلطة الترمس لتبييض الجسم

أولا نحضر اناء عميق نضع به الحليب السايل واللبن البودرة والترمس وحليب جوز الهند ونخلط جيدا حتى تتجانس المكونات جيدا ثم نقوم بوضع كمية مناسبة على الجسم مع التأكد من توزيعها فى كل المناطق المراد تفتيحها بحركة دائرية للحصول على أفضل نتيجة للتبييض، ثم نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر، للاستفادة من هذه الخلطة يجب استعمالها مرتين أسبوعياً للحصول على جسم أبيض اللون خالى من اى قشور سمراء أو كلف، أنها أفضل الحلول الطبيعية المناسبة لجميع انواع البشرة وليس لها اضرار جانبية .